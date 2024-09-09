Гризманн: Евро-2024 не был моим лучшим турниром. Произошло много изменений в тактике

Французский полузащитник "Атлетико" Антуан Гризманн остался недоволен своим выступлением на Евро-2024.

"Чемпионат Европы оказался для меня непростым турниром. Произошло много изменений на тактическом уровне, в плане позиции на поле...

Если бы мне удалось реализовать те два момента в матче с Нидерландами - Евро сложился бы для меня иначе.

Это тактические решения, и их нужно уважать, даже если вы злитесь и грустите из-за этого. Все вращается вокруг команды. Я старался вписаться как можно лучше, но это не было моё лучшее соревнование", - сказал Гризманн в интервью Telefoot.