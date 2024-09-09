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Гризманн: Евро-2024 не был моим лучшим турниром. Произошло много изменений в тактике
Дешам явно перемудрил
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский полузащитник "Атлетико" Антуан Гризманн остался недоволен своим выступлением на Евро-2024.
"Чемпионат Европы оказался для меня непростым турниром. Произошло много изменений на тактическом уровне, в плане позиции на поле...
Если бы мне удалось реализовать те два момента в матче с Нидерландами - Евро сложился бы для меня иначе.
Это тактические решения, и их нужно уважать, даже если вы злитесь и грустите из-за этого. Все вращается вокруг команды. Я старался вписаться как можно лучше, но это не было моё лучшее соревнование", - сказал Гризманн в интервью Telefoot.
Напомним, на чемпионате Европы-2024 Франция в полуфинале уступила Испании со счётом 1:2.
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