Вынесен вердикт по спорному эпизоду с неназначенным пенальти в ворота сборной Испании на Евро-2024

Комитет арбитров УЕФА признал, что в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии, в ворота "Фурии Роха" должен был быть назначен пенальти на 106-й минуте после игры рукой Марка Кукурельи.

Эта ситуация была включена в последний обзор организации, которая периодически анализирует европейские матчи с целью стандартизации критериев и обеспечения того, чтобы судьи принимали одинаковые решения в аналогичных ситуациях.

"В соответствии с последними рекомендациями УЕФА, контакт руки с мячом, который останавливает удар по воротам, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев должен назначаться пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или соприкасается с ним. В данном случае защитник остановил удар по воротам рукой, которая располагается не очень близко к телу и, тем самым, увеличивает его площадь. Поэтому должен был быть назначен пенальти", - говорится в документе.

Напомним, поединок Испания-Германия завершила победой "Фурии Рохи" со счётом 2:1.