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Кроос: Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что Кукурелья сыграл рукой. Могу я теперь называть себя чемпионом Европы?
Троллинг в исполнении Тони
Getty Images_
Бывший полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос до сих пор глубоко разочарован вылетом "Бундестим" из чемпионата Европы.
Напомним, в 1/4 финала турнира Германия уступила Испании (1:2), а на 106-й минуте арбитр встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти за игру рукой Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы. Это был последний матч в футбольной карьере Тони Крооса.
Вчера
"Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, которую почти все смогли увидеть за секунду. Это меня очень успокаивает (смеётся).
Могу ли я теперь называть себя чемпионом Европы, раз они сейчас это официально подтвердили? Я так не думаю", — сказал Кроос.
Toni Kroos on UEFA admitting that Germany should've been awarded a penalty against Spain: "It took them three months to realise it was handball, which almost everyone actually managed to see in a second. That calms me down a lot [laughs]. Can I now call myself European champion… pic.twitter.com/marDwdWn37— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 24, 2024
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