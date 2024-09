Кроос: Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что Кукурелья сыграл рукой. Могу я теперь называть себя чемпионом Европы?

Бывший полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос до сих пор глубоко разочарован вылетом "Бундестим" из чемпионата Европы.

Напомним, в 1/4 финала турнира Германия уступила Испании (1:2), а на 106-й минуте арбитр встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти за игру рукой Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы. Это был последний матч в футбольной карьере Тони Крооса.

Вчера комитет арбитров УЕФА признал свою ошибку в вышеуказанном эпизоде.

Toni Kroos on UEFA admitting that Germany should've been awarded a penalty against Spain: "It took them three months to realise it was handball, which almost everyone actually managed to see in a second. That calms me down a lot [laughs]. Can I now call myself European champion… pic.twitter.com/marDwdWn37