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Кукурелья - о спорном эпизоде на Евро-2024: Было очень явное попадание в руку, но это естественная позиция
Свой вердикт ранее вынес комитет вердиктов УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" и сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал спорный эпизод со своим участием на Евро-2024.
Напомним, в матче 1/4 финала турнира между национальными командами Германии и Испании главный арбитр Энтони Тэйлор не поставил пенальти после попадания мяча в руку Кукурельи после удара Мусиалы на 106-й минуте. В итоге встреча завершилась победой "Фурии Роха" со счётом 2:1.
"Было очень явное попадание в руку. Но это естественная позиция, потому что я держал руку низко, не отводя в сторону, и она находилась очень близко к телу.
Что мне кажется неправильным, так это то, что во время чемпионата Европы говорили, что игры рукой не было, а теперь, когда прошло время - говорят, что была.
Это придает шумихи решенному вопросу. Я не знаю, что они пытаются сделать. Главное, чтобы они прояснили ситуацию, а то у нас уже голова кругом идет", - приводит слова Марка COPE.
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