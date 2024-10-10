Кукурелья - о спорном эпизоде на Евро-2024: Было очень явное попадание в руку, но это естественная позиция

Защитник "Челси" и сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал спорный эпизод со своим участием на Евро-2024.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира между национальными командами Германии и Испании главный арбитр Энтони Тэйлор не поставил пенальти после попадания мяча в руку Кукурельи после удара Мусиалы на 106-й минуте. В итоге встреча завершилась победой "Фурии Роха" со счётом 2:1.

"Было очень явное попадание в руку. Но это естественная позиция, потому что я держал руку низко, не отводя в сторону, и она находилась очень близко к телу.

Что мне кажется неправильным, так это то, что во время чемпионата Европы говорили, что игры рукой не было, а теперь, когда прошло время - говорят, что была.

Это придает шумихи решенному вопросу. Я не знаю, что они пытаются сделать. Главное, чтобы они прояснили ситуацию, а то у нас уже голова кругом идет", - приводит слова Марка COPE.