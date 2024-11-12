Нагельсманн – о руке Кукурельи на Евро: До сих пор не понимаю, почему судья не посмотрел повтор

В матче 1/4 финала Евро 2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тейлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счётом 2:1.

“Я должен похвалить себя за то, как спокойно я поступил в этой ситуации. Это очень нехарактерно для меня. Сейчас я не думаю об этом слишком много, потому что больше не могу на это повлиять. До сих пор не понимаю, почему судья не посмотрел повтор”, – сказал главный тренер сборной Германии.

Со временем судейский комитет УЕФА признал, что Тейлор ошибся, не назначив пенальти в этом эпизоде.