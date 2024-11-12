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Нагельсманн – о руке Кукурельи на Евро: До сих пор не понимаю, почему судья не посмотрел повтор
Юлиан высказался о скандальном эпизоде в матче с Испанией
Фото: twitter.com/FCBayern
В матче 1/4 финала Евро 2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тейлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счётом 2:1.
“Я должен похвалить себя за то, как спокойно я поступил в этой ситуации. Это очень нехарактерно для меня. Сейчас я не думаю об этом слишком много, потому что больше не могу на это повлиять. До сих пор не понимаю, почему судья не посмотрел повтор”, – сказал главный тренер сборной Германии.
Со временем судейский комитет УЕФА признал, что Тейлор ошибся, не назначив пенальти в этом эпизоде.
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