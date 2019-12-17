Директор Бенфики Луизао: Шахтер - это жесткий противник

Директор "Бенфики" по международным отношениям Луизао прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой португальцам в соперники достался "Шахтер".

"Это была тяжелая жеребьевка. Конечно, мы бы хотели играть в Лиге чемпионов, тем более, что обе команды достойны такого турнира.

"Шахтер" - это жесткий противник. Это команда с хорошими еврокубковыми традициями, которая играла в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Что касается суровой зимы в Украине, мы знаем, что она закончится, когда мы поедем туда. Поле "Шахтера" имеет все необходимые условия, поэтому мы сможем показать наш уровень. Думаю, что с этим проблем не будет.

Говоря о "Бенфике", мы очень сильно растем в последних играх, и мы также показали это в Лиге чемпионов. Мы провели хорошие матчи с "Зенитом" и "Лейпцигом" и собираемся прогрессировать дальше и в Лиге Европы.

Надеюсь, мы сможем добиться хорошего результата на выезде, ну а дома болельщики сделают отличную атмосферу. В прошлом году мы хорошо выступили, а в этом году хотим стать еще лучше", - сказал Луизао в комментарии официальному сайту португальского клуба.