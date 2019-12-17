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Директор Бенфики Луизао: Шахтер - это жесткий противник

Лига Европы
(2 голосов)

Португальцы - о жеребьевке Лиги Европы

Директор Бенфики Луизао: Шахтер - это жесткий противник
Новина українською

Директор "Бенфики" по международным отношениям Луизао прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой португальцам в соперники достался "Шахтер".

"Это была тяжелая жеребьевка. Конечно, мы бы хотели играть в Лиге чемпионов, тем более, что обе команды достойны такого турнира.

"Шахтер" - это жесткий противник. Это команда с хорошими еврокубковыми традициями, которая играла в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Что касается суровой зимы в Украине, мы знаем, что она закончится, когда мы поедем туда. Поле "Шахтера" имеет все необходимые условия, поэтому мы сможем показать наш уровень. Думаю, что с этим проблем не будет.

Говоря о "Бенфике", мы очень сильно растем в последних играх, и мы также показали это в Лиге чемпионов. Мы провели хорошие матчи с "Зенитом" и "Лейпцигом" и собираемся прогрессировать дальше и в Лиге Европы.

Надеюсь, мы сможем добиться хорошего результата на выезде, ну а дома болельщики сделают отличную атмосферу. В прошлом году мы хорошо выступили, а в этом году хотим стать еще лучше", - сказал Луизао в комментарии официальному сайту португальского клуба.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Луизао Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Киев)
17.12.2019 в 12:12
Кротовню надерут без проблем.
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.12.2019 в 10:52
Вася зима не закончится 20 февраля. В такое время ещё может быть и минус 20. Так что не успокаевай себя.
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0
-1
Technical
17.12.2019 в 09:50
"Что касается суровой зимы в Украине, мы знаем, что она закончится, когда мы поедем туда". - Ну-ну...
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0
-1
bender_sun (Белая Церковь)
17.12.2019 в 01:33
думаю они очень удивятся, когда узнают что в конце февраля зима у нас только начинается)
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0
-1

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