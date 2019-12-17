Федорчук: В паре с Бенфикой Шахтер – явно не фаворит

Футбольный тренер Олег Федорчук, экс-наставник "Таврии" и МФК "Николаев", оценил жребий, который свел донецкий "Шахтер" в 1/16 Лиги Европы с португальской "Бенфикой".

Федорчук отметил, что в Португалии нет такого перерыва в чемпионате, как в северных странах, в частности, в Украине.

"Информировали, что "Шахтер" соберется только 16 января. А португальцы будут на ходу! Поэтому "Шахтер" в этой паре - явно не фаворит", - делает вывод Федорчук.

Тренер отмечает, что трудности будут, и они уже очевидны.

"Видим и то, что в "Шахтере" не все однозначно, конфликт лидера и капитана, - акцентирует Федорчук. - Хочу пожелать удачи, но то, что фаворит - "Бенфика", это однозначно".

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Отдельно это противостояние будет вызовом для португальского наставника "Шахтера" Луиша Каштру, который на родине работал с аутсайдерами и середняками, но не с лидерами.

"Для него это вызов, шанс показать на родине, что ему не просто повезло с "Шахтером", а он заслужил эту команду, - отмечает Федорчук. - Потому что его назначение во многих экспертов в свое время вызвало недоумение. Тренер, не имеющий длительной практики работы с топовым клубом, принял восточноевропейского лидера. Еще и с хорошей зарплатой. Если Фонсека удивлялся своей высокой зарплате, то я представляю, как это для Каштру. Поэтому для тренера - это большой вызов. Но Каштру знает "Бенфику".