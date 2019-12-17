Тренер Бенфики Лаже: Шахтер - хорошая команда, но анализировать соперника пока что рано

Главный тренер Бенфики Бруно Лаже подвел итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой португальцам в соперники достался "Шахтер".

"До матчей еще много времени, так что еще слишком рано что-либо комментировать.

Могу сказать, что у "Шахтера" хорошая и обученная команда, которая любит играть с мячом и знает, как играть в свой футбол.

Кроме того, у них отличный португальский тренерский штаб, но повторюсь, что анализировать соперника еще пока что рано", - сказал Лаже.

Напомним, что поединки состоятся 20 и 27 февраля. Первый матч "Шахтер" проведёт дома.