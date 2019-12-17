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Тренер Бенфики Лаже: Шахтер - хорошая команда, но анализировать соперника пока что рано

Лига Европы
(1 голосов)

Наставник орлов пока то занят внутренними соревнованиями

Тренер Бенфики Лаже: Шахтер - хорошая команда, но анализировать соперника пока что рано
Новина українською

Главный тренер Бенфики Бруно Лаже подвел итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой португальцам в соперники достался "Шахтер".

"До матчей еще много времени, так что еще слишком рано что-либо комментировать.

Могу сказать, что у "Шахтера" хорошая и обученная команда, которая любит играть с мячом и знает, как играть в свой футбол.

Кроме того, у них отличный португальский тренерский штаб, но повторюсь, что анализировать соперника еще пока что рано", - сказал Лаже.

Напомним, что поединки состоятся 20 и 27 февраля. Первый матч "Шахтер" проведёт дома.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Бруно Лаже
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 19:58
Фамилия тренера внушает оптимизм :)
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