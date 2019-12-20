  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Беседин после матча с Мальме провалил допинг-тест – СМИ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беседин после матча с Мальме провалил допинг-тест – СМИ

Лига Европы
(1 голосов)

И отстранен от футбола на время расследования

Беседин после матча с Мальме провалил допинг-тест – СМИ
Новина українською

Форвард "Динамо" Артем Беседин может оказаться в центре громкого скандала.

Как сообщает ТаТоТаке, украинский форвард после выездного матча 5-го тура Лиги Европы с "Мальме" (3:4) провалил допинг-тест.

Так как дело еще только начало расследоваться, форвард пока что отстранен от футбола на 30 дней.

Подробности случившегося будут известны позже.

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард сыграл 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мальме Динамо (Киев) Артем Беседин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LEVgcUqs (Чернігів)
20.12.2019 в 18:10
Ну і добре, Міха не вижене, так УЄФА допоможе.
Ответить
0
-1
Dardolis (Первомайск)
20.12.2019 в 18:09
Он ещё и под допингом 2 раза в пустые не попал....Однозначно завязывать, сама судьба даёт ему решение проблемы)
Ответить
+1
0
avatar
Maxam (Чернівці)
20.12.2019 в 18:09
Ура, тепер цей недофутболіст не поїде на Євро))
Ответить
0
-1
odzisan (Киев)
20.12.2019 в 18:08
ФК "Допинг" К - ???
Ответить
+1
0
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
20.12.2019 в 18:02
Сколько сейчас, 3 или 4 года дают за чайки?
Ответить
+1
0
sleva8686 (Bila Tserkva)
20.12.2019 в 18:00
30 відсотків норвезьких біатлоністів і лижників АСМАТИКИ. І їм дозволяють вживати ліки, які для інших (українських) спортсменів є ДОПІНГОМ
Ответить
0
-1
sleva8686 (Bila Tserkva)
20.12.2019 в 17:57
Чувак, ти дебіл! Цитрамон-Дарниця - це не поїзд!!!
Ответить
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
20.12.2019 в 17:37
Опа... ситуация ...... или врут враги? ))
Ответить
0
-2
Лекарь (село Дарница)
20.12.2019 в 17:30
Интересно дефки пляшут.. А что в ответ на эту информацию скажет врач команды?
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
20.12.2019 в 17:24
Сподіваюся то ніяк не вплине на результати відбору до ЄВРО...
Ответить
0
-1
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
20.12.2019 в 18:01
Вiдбору точно нi
Ответить
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.12.2019 в 17:17
Так не честно !!! Пусть играет , как же без него ??!!!))))))
Ответить
+5
-2
alexfc (Киев)
20.12.2019 в 17:15
А как же он без допинга играет то? Один бухает, другой жрет че попало. Не команда а сборище анонимных...
Ответить
+5
-4
androma (Вересневе)
20.12.2019 в 17:32
Напомнило ,, В нашем поселке в названии "Клуб анонимных алкоголиков " слово анонимных лишнее ,,
Ответить
+1
0
_Вячеслав_ (Киев)
20.12.2019 в 17:13
Срна его научит, чем заняться в свободное от футбола время)))
Ответить
+4
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.12.2019 в 17:12
Так это они под допингом так играют?)))))
Ответить
+3
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
20.12.2019 в 17:25
Вот-вот. Если он под допингом так бледно играет, то как же он без допинга будет играть. Представить страшно... А если серьёзно молодой парень может разрушить себе карьеру в самом начале пути. Откровенно жаль парня, если подтвердятся результаты. Кто же его надоумил на это?
Ответить
+3
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
20.12.2019 в 17:07
Надеюсь, после этого закончит с футболом навсегда.
Ответить
0
-2
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
20.12.2019 в 18:00
А Динамо тренировать?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...