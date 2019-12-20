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Беседин после матча с Мальме провалил допинг-тест – СМИ
И отстранен от футбола на время расследования
Форвард "Динамо" Артем Беседин может оказаться в центре громкого скандала.
Как сообщает ТаТоТаке, украинский форвард после выездного матча 5-го тура Лиги Европы с "Мальме" (3:4) провалил допинг-тест.
Так как дело еще только начало расследоваться, форвард пока что отстранен от футбола на 30 дней.
Подробности случившегося будут известны позже.
Напомним, что в нынешнем сезоне форвард сыграл 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (19)
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LEVgcUqs (Чернігів)
20.12.2019 в 18:10
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Dardolis (Первомайск)
20.12.2019 в 18:09
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Maxam (Чернівці)
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odzisan (Киев)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
20.12.2019 в 18:02
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sleva8686 (Bila Tserkva)
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sleva8686 (Bila Tserkva)
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MES QUE UN CLUB
20.12.2019 в 17:37
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Лекарь (село Дарница)
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Lion Killer (Львів)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
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simargl (Чернигов)
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alexfc (Киев)
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androma (Вересневе)
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_Вячеслав_ (Киев)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
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