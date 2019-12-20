Беседин после матча с Мальме провалил допинг-тест – СМИ

Вот-вот. Если он под допингом так бледно играет, то как же он без допинга будет играть. Представить страшно... А если серьёзно молодой парень может разрушить себе карьеру в самом начале пути. Откровенно жаль парня, если подтвердятся результаты. Кто же его надоумил на это?