Гречишкин назвал матч Лиги Европы, в котором Александрия недобрала очков

В этом сезоне "Александрия" впервые в своей истории играла в групповом этапе Лиги Европы. Притом команда Шарана до предпоследнего тура претендовала на выход в плей-офф.

Итог выступлений команды в ЛЕ подвел 28-летний полузащитник Дмитрий Гречишкин.

Хавбек считает, что в еврокубках команда выступила достойно, набрав 3 очка.

"После жеребьевки, когда мы узнали своих соперников, многие болельщики и журналисты "похоронили" "Александрию", - вспоминает Дмитрий. - Но мы трижды сыграли вничью, поэтому, думаю, 2019 был для нас положительным. Занесем его в копилку истории клуба".

Среди еврокубковых матчей Гречишкин запомнилась домашняя игра с немецким "Вольфсбургом".

"Мы могли рассчитывать на большее. Хорошо играли, контролировали игру, но все же уступили 0:1, - грустит Дмитрий. - Чувствовали, что могли в этом матче взять хотя бы очко. Запомнилась последняя игра с "Гентом". Первый тайм провалили, но 25 минут второго, о чем потом нам говорили игроки бельгийской команды, были в нашу пользу. Мы забили гол, могли не только сравнять счет, но и вырвать победу".

Гречишкин признается, что свое будущее связывает исключительно с "Александрией", а задачей команды на следующий год является попадание в еврокубки:

"Там играют сильные команды, сильные футболисты и интересные матчи. Поэтому будем ставить задачу, чтобы снова быть в еврокубках. В любом случае, участие в еврокубках - большой плюс для команды, клуба и футболистов".