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Каштру: Пройти Бенфику будет чрезвычайно сложно

Лига Европы
(1 голосов)

Похоже на стандартный комплимент сопернику

Каштру: Пройти Бенфику будет чрезвычайно сложно
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру отдал должное сопернику по 1/16 Лиге Европы - лиссабонской "Бенфике" и ее тренеру Бруну Лаже.

"На данный момент пройти "Бенфику" будет чрезвычайно сложно. И дело не в самой команде, а в той игре и идеях, которые ставит ей главный тренер Бруно Лаже", - цитирует Кастро издание SIC Notícias.

Напомним, первая встреча "Шахтера" и "Бенфики" состоится в Харькове 20 февраля, а ответный матч будет пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
03.01.2020 в 19:36
Ну то не проходьте...
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tolibgan (Запорожье)
03.01.2020 в 18:34
С такой трусливой тактикой которую строит каштру это скорее будет очень сложно!!
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