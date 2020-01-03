Каштру: Пройти Бенфику будет чрезвычайно сложно

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру отдал должное сопернику по 1/16 Лиге Европы - лиссабонской "Бенфике" и ее тренеру Бруну Лаже.

"На данный момент пройти "Бенфику" будет чрезвычайно сложно. И дело не в самой команде, а в той игре и идеях, которые ставит ей главный тренер Бруно Лаже", - цитирует Кастро издание SIC Notícias.

Напомним, первая встреча "Шахтера" и "Бенфики" состоится в Харькове 20 февраля, а ответный матч будет пройдет в Лиссабоне 27 февраля.