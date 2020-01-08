Динамо и Днепр - в топ-20 команд Лиги Европы последнего десятилетия

Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал очки, которые заработали клубы за последние 10 лет в Лиге Европы.

Лидером данного рейтинга оказалась "Севилья", которая в 67 матчах заработала 136 очков.

Нашлось в ТОП-20 место и двум командам из Украины. Киевское "Динамо" расположилось на 5-й строчке, а "Днепр" на 16-м месте.