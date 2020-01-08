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Динамо и Днепр - в топ-20 команд Лиги Европы последнего десятилетия

Лига Европы
(1 голосов)

По набранным очкам

Динамо и Днепр - в топ-20 команд Лиги Европы последнего десятилетия
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал очки, которые заработали клубы за последние 10 лет в Лиге Европы.

Лидером данного рейтинга оказалась "Севилья", которая в 67 матчах заработала 136 очков.

Нашлось в ТОП-20 место и двум командам из Украины. Киевское "Динамо" расположилось на 5-й строчке, а "Днепр" на 16-м месте.

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В статье: Динамо (Киев) Севилья Днепр
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Комментарии (1)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
08.01.2020 в 19:26
Шахтер на 14 в ЛЧ
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