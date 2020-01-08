Лига Европы
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Динамо и Днепр - в топ-20 команд Лиги Европы последнего десятилетия
По набранным очкам
Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал очки, которые заработали клубы за последние 10 лет в Лиге Европы.
Лидером данного рейтинга оказалась "Севилья", которая в 67 матчах заработала 136 очков.
Нашлось в ТОП-20 место и двум командам из Украины. Киевское "Динамо" расположилось на 5-й строчке, а "Днепр" на 16-м месте.
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Комментарии (1)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
08.01.2020 в 19:26
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