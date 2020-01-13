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Шахтер начал свободную реализацию билетов на матч с Бенфикой

Лига Европы
(1 голосов)

Билеты уже в кассах

Шахтер начал свободную реализацию билетов на матч с Бенфикой
Новина українською

"Шахтер" начал свободную реализацию билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

Стоимость билетов варьируется от 50 до 6000 гривен.

Билеты на игру можно приобрести в кассах ОСК "Металлист" (с 13 января 2020 года), на официальном сайте "горняков" и другими онлайн-способами.

Владельцы сезонных абонементов при покупке билетов получат скидку 20%.

Напомним, что матч состоится 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55.

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В статье: ОСК "Металлист" Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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