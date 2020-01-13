Шахтер начал свободную реализацию билетов на матч с Бенфикой

"Шахтер" начал свободную реализацию билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

Стоимость билетов варьируется от 50 до 6000 гривен.

Билеты на игру можно приобрести в кассах ОСК "Металлист" (с 13 января 2020 года), на официальном сайте "горняков" и другими онлайн-способами.

Владельцы сезонных абонементов при покупке билетов получат скидку 20%.

Напомним, что матч состоится 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55.