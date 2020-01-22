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Фернандо прокомментировал противостояние Шахтера с Бенфикой в Лиге Европы

Лига Европы
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После пребывания в чемпионате Португалии

Фернандо прокомментировал противостояние Шахтера с Бенфикой в Лиге Европы
Новина українською

Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Фернандо, который недавно вернулся после аренды в португальском "Спортинге", сообщил, что готов к борьбе за место в основной команде.

Игрок надеется, что уже в скором времени станет основным в донецкой команде.

"Я здесь был в прошлом, команду знаю хорошо. Сейчас же постараюсь получить место в старте", - говорит игрок.

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Высказался Фернандо и о предстоящем противостоянии "Шахтера" с "Бенфикой" в ​​Лиге Европы 20 и 27 февраля.

"Бенфика" - очень хорошая команда, они играют в замечательный и сложный футбол, - делится увиденным бразильский легионер. - Думаю, что наш тренер также хорошо знает эту команду, у нас будет время последить за "Бенфикой", сделать выводы и продемонстрировать хорошую игру со своей стороны".

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В статье: Фернандо Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) чемпионат Португалии
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