Лига Европы
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Интер объявил заявку на Лигу Европы - Эриксен на месте, Асамоа пролетает
Все новички вступят в борьбу за еврокубок
Осталось меньше месяца до старта плей-офф Лиги Европы. Один из главных фаворитов турнира, миланский "Интера", объявил свою заявку на турнир.
Из интересного - все три зимних новичка (Эриксен, Мозес и Янг) получили свои места. А вот полузащитник Квадво Асамоа оказался вне списка. Возможно, на него уже не расчитывает Антонио Конте.
- Вратари: Ханданович, Паделли, Поццер (список Б)
- Защитники: Годин, Шкиньяр, де Врей, Раноккья, Д’Амброзио, Бираги, Кандрева, Бастони, Пирола (список Б), Станкович (список Б)
- Полузащитники: Гальярдини, Весино, Мозес, Сенси, Янг, Валеро, Барелла, Эриксен, Брозович, Скиро (список Б), Джаньели (список Б)
- Нападающие: Санчес, Лукаку, Мартинес, Эспозито (список Б)
В 1/16 финала ЛЕ миланский клуб встретится с "Лудогорцем".
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