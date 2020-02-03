Интер объявил заявку на Лигу Европы - Эриксен на месте, Асамоа пролетает

Осталось меньше месяца до старта плей-офф Лиги Европы. Один из главных фаворитов турнира, миланский "Интера", объявил свою заявку на турнир.

Из интересного - все три зимних новичка (Эриксен, Мозес и Янг) получили свои места. А вот полузащитник Квадво Асамоа оказался вне списка. Возможно, на него уже не расчитывает Антонио Конте.

Вратари : Ханданович, Паделли, Поццер (список Б)

: Ханданович, Паделли, Поццер (список Б) Защитники : Годин, Шкиньяр, де Врей, Раноккья, Д’Амброзио, Бираги, Кандрева, Бастони, Пирола (список Б), Станкович (список Б)

: Годин, Шкиньяр, де Врей, Раноккья, Д’Амброзио, Бираги, Кандрева, Бастони, Пирола (список Б), Станкович (список Б) Полузащитники : Гальярдини, Весино, Мозес, Сенси, Янг, Валеро, Барелла, Эриксен, Брозович, Скиро (список Б), Джаньели (список Б)

: Гальярдини, Весино, Мозес, Сенси, Янг, Валеро, Барелла, Эриксен, Брозович, Скиро (список Б), Джаньели (список Б) Нападающие: Санчес, Лукаку, Мартинес, Эспозито (список Б)

В 1/16 финала ЛЕ миланский клуб встретится с "Лудогорцем".