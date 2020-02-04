С Майконом и Фернандо, но без Нема и Бутко - заявка Шахтера на Лигу Европы

Официальный сайт УЕФА обновил заявки клубов на еврокубки нынешнего сезона. Некоторые изменения в заявке (по сравнению с осенними матчами ЛЧ) произошли и у "Шахтера", который весной сыграет в Лиге Европы.

В заявке "горняков" на ЛЕ нынешнего сезона 30 футболистов, 6 из которых заявлены по так называемому "списку Б".

Стоить отметить, что вернулся в заявку залечивший травму Майкон, а также Фернандо, который вернулся из аренды в "Спортинг". А вот Веллингтона Нема, который зимой также вернулся из аренды, в заявке команды нет.

Исключил "Шахтер" из заявки и защитника Богдана Бутко, который подыскивает себе новую команду, а также Андрея Тотовицкого и Андрея Борячука, которые уже покинули команду.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 87. Назарий Муравский, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Евгений Коноплянка, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 75. Артем Бондаренко, 76. Александр Пихаленок, 91. Михаил Мудрик, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с португальской "Бенфикой". Матчи состоятся 20 и 27 февраля.