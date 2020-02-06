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Капитан Бенфики пропустит матчи с Шахтером из-за травмы

Лига Европы
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Жардел выбыл на два месяца

Капитан Бенфики пропустит матчи с Шахтером из-за травмы
Новина українською

Капитан "Бенфики" Жардел получил травму в матче Кубка Португалии против "Фамаликана" (3:2).

Как сообщает официальный сайт портгульского клуба, у футболиста был диагностирован разрыв внутренней боковой связки правого колена. Предварительно, Жардел пропустит около двух месяцев.

Таким образом, центрбек не сыграет в матчах 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера", которые состоятся 20 и 27 февраля.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Жардел
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