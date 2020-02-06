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В Шахтере надеются, что перед матчем с Бенфикой не произойдет какого-нибудь природного стихийного бедствия

Лига Европы
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В донецком клубе уверяют, что газон стадиона Металлист будет готов к мату Лиги Европы

В Шахтере надеются, что перед матчем с Бенфикой не произойдет какого-нибудь природного стихийного бедствия
Новина українською

Директор департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько рассказал о подготовке газона харьковской арены "Металлист" к поединку Лиги Европы против "Бенфики".

"Специалисты успели подготовить и восстановить газон после последних матчей в декабре. Был этап интенсивного восстановления травяного газона. Сейчас наша задача – защитить все наработки и полученный результат, защитить газон, траву. Сейчас она укрыта, стоят установки дополнительного искусственного освещения. Нас погода не пугает. Надеемся только, что непосредственно перед самим матчем не произойдет никакого катаклизма, какого-нибудь природного стихийного бедствия", - сказал Гунько.

Напомним, что первый поединок противостояния состоится в Харькове 20 февраля, а через неделю команды сыграют ответный матч в Лиссабоне.

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В статье: ОСК "Металлист" Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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