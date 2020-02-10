Экс-форвард Шахтера: Бенфика - это команда уровня Лиги чемпионов, горняков ждут супертяжелые матчи

Экс-нападающий "Шахтера" Олег Матвеев считает, что в 1/16 финала Лиги Европы "горняков" ждут тяжелые матчи против "Бенфики".

— Олег, "Шахтер" уже близок к своим лучшим кондициям в эту пору года?

— Думаю, опыта Луиша Каштру хватит, чтобы как раз к матчам с "Бенфикой" подвести команду в хорошей готовности. Спаррингов, считаю, было достаточно, чтобы тренерский штаб мог сделать выводы.

— На трансферном рынке "Шахтер" был достаточно пассивен.

— Сейчас работает вся та же обойма футболистов, которая выступала в первой части сезона. Все хорошо знают друг друга. Это тоже своего рода плюс. Жаль только, что травму получил Соломон. Порой этого футболиста не хватает на поле.

— Немало изменений было в центре обороны. Какой, на ваш взгляд, будет основная пара защитников?

— Мне кажется, там пока у "Шахтера" будет без изменений, Кривцов—Матвиенко. Слева в защите — Исмаили, а справа, если не восстановится Додо, будет играть Болбат.

— Зимой Матвиенко мог оказаться в лондонском "Арсенале"…

— Внимание такого клуба уже само по себе говорит о том, что Николай быстро растет во взрослом футболе. Хотя, на мой взгляд, футболисту, чтобы полностью окрепнуть, еще годик стоило бы поиграть в "Шахтере". Вот, кстати, впереди чемпионат Европы, на котором вполне можно еще прибавить в цене.

— Нынешней зимой "Шахтер" не столь результативен…

— Это не должно стать проблемой во время официальных матчей. В составе "горняков" достаточно футболистов, которые в одиночку могут решить судьбу поединка. На сборах главным было набрать игровую форму.

— Каковы шансы у "Шахтера" в противостоянии с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы?

— Это будут супертяжелые матчи для "горняков". "Бенфика" — это команда уровня Лиги чемпионов. Тем не менее фаворита в этом противостоянии нет, шансы 50 на 50.