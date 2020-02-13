Кучер: Португальский опыт Каштру является большим плюсом для Шахтера

Бывший защитник "Шахтера" Александр Кучер высказал свое мнение относительно противостояния "горняков" с "Бенфикой" в Лиге Европы.

- Александр, 12 лет назад "Шахтер" встречался с "Бенфикой". Тогда "горнякам" удалось обыграть португальцев на выезде. Какие воспоминания у вас остались от того матча?

- Конечно, от того матча остались только положительные впечатления. Это была первая выездная победа для "Шахтера" в Лиге чемпионов. Мы удачно начали тот розыгрыш, обыграли "Селтик" в первом матче и потом победили "Бенфику" в Португалии. Набрали 6 очков, но потом неудачно сыграли спаренные матчи с "Миланом" и дома уступили "Бенфике". Хотя имели тотальное преимущество в том поединке, но пропустили две контратаки и не смогли взять нужные для нас три очка.

- Тогда в составе "Бенфики" играли такие исполнители, как Ди Мария, Давид Луис, Кордосо, Нуну Гомеш, Руй Кошта. Насколько сложно было противостоять такому сопернику?

- Конечно, хорошая команда была с прекрасными футболистами. Многие из них тогда были очень молоды, кроме Руя Кошты, он тогда уже практически заканчивал свою футбольную карьеру. У "Бенфики" был сплав молодости и опыта. В Португалии было не просто, но мы смогли удержать победный результат.

- Сложно было играть против Руя Кошты?

- Сложнее было против Кардосо. Он высокий, атлетичный и очень напористый нападающий. Руй Кошта – игрок середины поля, он мог отдать любую передачу, все контролировал, вел игру своей команды. Отличный полузащитник.

- Каковы шансы нынешнего "Шахтера" в дуэли с "Бенфикой?

- Будет тяжело, но, конечно, хочется, чтобы "Шахтер" прошел дальше. У "горняков" сейчас нет игровой практики, а "Бенфика" наоборот на ходу. Это, наверное, самый большой минус для "Шахтера". Нужно удачно сыграть в Харькове, тогда, думаю, можно будет ждать положительный исход этого противостояния.

- Опыт Каштру, который долгое время работал в чемпионате Португалии, поможет "горнякам"?

- Он знает "Бенфику", играл против нее не один раз. Его опыт, конечно же, является большим плюсом для "Шахтера".