Кандауров говорит о вызове для Каштру – не только Бенфикой, но и Луческу

Сергей Кандауров, 47-летний экс-игрок национальной сборной Украины (1992-2000 годов) и португальской "Бенфики" (1997-2001), прокомментировал предстоящее противостояние его бывшего клуба с донецким "Шахтером" в 1/16 Лиги Европы (20 февраля - дома на ОСК "Металлист" и 27 - на выезде).

- Какие, на ваш взгляд, сильные стороны у "Бенфики"?

- Сильная сторона у "Бенфики" одна - это регулярный чемпионат. У них постоянно игры как в чемпионате, так и в кубке. А "Шахтеру" как раз этого и не хватает на данном этапе. Но, с другой стороны, это может быть и минусом для португальской команды. В таком игровом ритме у футболистов накапливается усталость.

- Насколько тяжело украинским командам играть первый официальный поединок зимой сразу в еврокубках? Тем более, против такого соперника, как "Бенфика"...

- Раньше, когда "Шахтер" или "Динамо" выходили в весну, все говорили, что командам будет трудно из-за отсутствия игровой практики. Но при Луческу "Шахтер" приучил нас, что можно спокойно играть и побеждать в это время года.

Поэтому главный минус для "Шахтера" может заключаться в том, что у нового тренера нет опыта подготовки команды в зимнее межсезонье. Для него в новинку отдыхать 2 месяца, а потом выходить на первую официальную игру. Но если он сумеет с этим справиться и подготовить команду должным образом, тогда все будет хорошо. И победа будет в большей степени его заслугой, а не футболистов.

- Опыт Каштру, который много раз играл против "Бенфики" в чемпионате Португалии, поможет "Шахтеру" в этом противостоянии?

- Нет, ему нужен опыт того, как пережить 2 месяца без официальных игр, как правильно выстраивать тренировочный процесс в это время, сколько товарищеских матчей проводить. Только это, на мой взгляд, будет решающим.

- Кто, на ваш взгляд, фаворит этой встречи?

- Однозначно "Бенфика" фаворит этого противостояния. Но именно в первой игре все может случится. "Шахтер" все-таки играет дома и шансы у команды будут. Но в противостоянии я отдаю предпочтение "Бенфике". Игровая практика - важный аргумент, команда идет на первом месте в чемпионате и хорошо выступает в кубке.