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Исмаили: В Шахтере тоже есть хорошие игроки, которые должны волновать Бенфику

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Исмаили: В Шахтере тоже есть хорошие игроки, которые должны волновать Бенфику
Новина українською

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили прокомментировал грядущее противостояние в Лиге Европы с "Бенфикой".

"Всегда непросто противостоять хорошим соперникам, но это становится дополнительным стимулом. Впрочем, в составе "Шахтера" тоже есть немало хороших футболистов, которые должны волновать "Бенфику".

Это, безусловно, будет хороший матч двух команд, которые хотят продвинуться далеко в Лиге Европы", – сказал Исмаили.

Напомним, что первый матч между "Шахтёром" и "Бенфикой" состоится 20 февраля.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
Террикон

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