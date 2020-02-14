Лига Европы
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Исмаили: В Шахтере тоже есть хорошие игроки, которые должны волновать Бенфику
Лига Европы уже скоро
Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили прокомментировал грядущее противостояние в Лиге Европы с "Бенфикой".
"Всегда непросто противостоять хорошим соперникам, но это становится дополнительным стимулом. Впрочем, в составе "Шахтера" тоже есть немало хороших футболистов, которые должны волновать "Бенфику".
Это, безусловно, будет хороший матч двух команд, которые хотят продвинуться далеко в Лиге Европы", – сказал Исмаили.
Напомним, что первый матч между "Шахтёром" и "Бенфикой" состоится 20 февраля.
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Источник:Террикон
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