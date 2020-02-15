Каштру: Меня интересует то, как будет играть Шахтер, а не Бенфика

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Наш тренерский штаб прекрасно знает "Бенфику", как и ее главного тренера Бруну Лаже. Мы знаем, в каком стиле они играют, как выстраивают оборону, среднюю линию и нападение. Мы следим за выступлениями португальского клуба, просматриваем их матчи, поэтому знаем многих футболистов. Все знают, что они очень мощно проводят нынешний сезон. Мы знаем все о сопернике. Мы вообще каждого соперника в еврокубках очень серьезно анализируем, так было и с "Ман Сити", и с "Аталантой", и с "Динамо" Загреб.

Меня больше интересует, как будем играть мы, как мы будем выглядеть 20 февраля, как мои игроки будут чувствовать себя в конце зимы, потому что летом мы готовились к сезону 5 с половиной недель, а к "Бенфике" – только 4. На протяжении первой половины сезона мы уже наработали взаимодействия и тактические построения, так что, я считаю, 4 недели достаточно для подготовки и выхода на уровень еврокубковых матчей", — сказал Каштру "Футбольному формату".