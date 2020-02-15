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Руй Кошта: Шахтёр – команда уровня Лиги Чемпионов, у них отличный коллектив и тренер

Лига Европы
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Спортивный директор "орлов" опасается будущего соперника

Руй Кошта: Шахтёр – команда уровня Лиги Чемпионов, у них отличный коллектив и тренер
Новина українською

Спортивный директор и легенда "Бенфики" Руи Кошта вспомнил противостояние с "Шахтером" в 2007-м году и поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей между клубами 20 и 27 февраля:

– "Шахтер" и "Бенфика" встречались в Лиге чемпионов в 2007 году, помните эти матчи?

– Да, да, прекрасно помню эту игру. Помню, когда мы приехали в Донецк было очень холодно. Когда мы вышли тренироваться, за день до игры, то очень переживали, что может что-то произойти в игре, ведь мы не привыкли к таким низким температурам. Плюс мы встречались с очень сложным соперником в непростой для нас ситуации. Это было уже на закате моей спортивной карьеры, поэтому я хорошо запомнил игры с "Шахтером".

– "Шахтер" победил в 2007-м на "Эстадио Да Луш", чего тогда вам не хватило для того, чтобы показать лучший результат?

– Это были две очень сильные команды. Примерно такая же ситуация и сейчас. "Шахтер" и "Бенфика" две очень похожие по стилю команды, в составе которых очень много хороших игроков. И то, что мы сделали в Донецке, "Шахтер" сделал в Лиссабоне. И сейчас схожая ситуация, снова две великолепные команды с отличным набором качеств. Может выиграть как одна, так и другая. Тогда произошло именно так.

– Кто из футболистов "Шахтера" того времени запомнился вам?

– Я помню Фернандиньо, который сейчас капитан "Манчестер Сити". Дарио Срна - для меня это был фантастический игрок, один из лучших правых защитников моего поколения. Разван Рац левый защитник сборной Румынии. Конечно же помню Жадсона, тогда он был очень молодым, но я хорошо его запомнил. Андрей Пятов, который до сих пор является вратарем "Шахтера". И еще огромное количество хороших игроков.

– Что вы думаете о нынешнем составе "Шахтера" и о его тренере Луише Каштру?

– Сейчас у "Шахтера" также отличные игроки. В этом плане наши команды также схожи. "Шахтер", также как и "Бенфика" выступает на больших европейских аренах. Сейчас мы говорим о Лиге Европы, но встречаются две команды уровня Лиги чемпионов. Я могу уверенно говорить, что "Шахтер" отличная команда с отличным тренером. Мы в Португалии очень уважаем Луиша Каштру, как тренера благодаря его тренерским мыслям и человеческим качествам. Поэтому без всяких сомнений нам попался очень сильный соперник с очень сильным тренером", – сказал Кошта.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Руй Кошта
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Источник:
ФК Шахтёр
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