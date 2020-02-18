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Шахтер - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(3 голосов)

Шахтер - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2020 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Шахтер - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Украинские команды провели далеко не лучшую в истории нашей Ассоциации еврокубковую осень, но без участника весной мы не остались. Донецкий "Шахтер", потеряв право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, сыграет в плей-офф Лиги Европы. Первый соперник – лиссабонская "Бенфика".

"Орлы" имеют преимущество в тонусе, ведь проводили официальные игры, тогда как "Шахтер" оттачивал мастерство в контрольных поединках. На этот фактор обращали внимание как футболисты "горняков", так и клубные менеджера. С другой стороны, это никак не снимает с Луиша Каштру ответственности за результат.

К тому же, для самого мистера Каштру это будет важное и принципиальное противостояние, ведь он сыграет против команды, представляющей его родную страну.

Первый матч 1/16-й финала Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 20-го февраля 2020-го года. Начало – 19:55. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Матч-центр UA-Футбол параллельно с этим проведет текстовую онлайн трансляцию поединка >>>. Превью матча – в разделе "Лига Европы" на нашем сайте >>>.

Где еще смотреть онлайн видеоэфир поединка Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика"?

  • Беларусь - Беларусь 5,
  • Канада - DAZN;
  • Франция - RMC Sport en direct;
  • Польша - IPLA;
  • Испания - Movistar +, Movistar Liga de Campeones 8;
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол Шахтер - Бенфика
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