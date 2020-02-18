Шахтер - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Украинские команды провели далеко не лучшую в истории нашей Ассоциации еврокубковую осень, но без участника весной мы не остались. Донецкий "Шахтер", потеряв право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, сыграет в плей-офф Лиги Европы. Первый соперник – лиссабонская "Бенфика".

"Орлы" имеют преимущество в тонусе, ведь проводили официальные игры, тогда как "Шахтер" оттачивал мастерство в контрольных поединках. На этот фактор обращали внимание как футболисты "горняков", так и клубные менеджера. С другой стороны, это никак не снимает с Луиша Каштру ответственности за результат.

К тому же, для самого мистера Каштру это будет важное и принципиальное противостояние, ведь он сыграет против команды, представляющей его родную страну.

Первый матч 1/16-й финала Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 20-го февраля 2020-го года. Начало – 19:55. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Матч-центр UA-Футбол параллельно с этим проведет текстовую онлайн трансляцию поединка >>>. Превью матча – в разделе "Лига Европы" на нашем сайте >>>.

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