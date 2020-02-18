В УЕФА назначили бригаду арбитров на матч Шахтер - Бенфика

УЕФА объявила бригаду арбитров, которая будет обслуживать первый матч 1/16 Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика".

Главным рефери назначен 41-летний шотландец Бобби Мадден. В прошлом году кроме матчей чемпионатов Шотландии он судил 4 матча Лиги чемпионов, 3 матча Лиги Европы, отбор на Евро-2020, а также матчи сборных U-21.

Относительно "украинских" игр, то Мадден работал на прошлогоднем матче отбора к Евро-2020 Сербия - Украина (2: 2), встречи группового этапа ЛЕ сезона 2014/15 "Интер" - "Днепр" (2:1).

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Ассистенты: Дуглас Росс, Дэвид Рум (оба - Шотландия)

Четвертый судья Дональд Робертсон (Шотландия)

Видеоасистент Пол Тирни (Англия), Уильям Коллам (Шотландия)

Матч состоится в четверг, 20 февраля, на стадионе "Металлист". Начало - в 19.55.