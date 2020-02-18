Наставник Бенфики везет в Харьков 20 игроков

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже объявил заявку команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером".

В списке тренера 20 исполнителей:

Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин

Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш

Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Адель Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш

Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза

Напомним, что матч состоится в четверг 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55.