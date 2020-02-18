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Наставник Бенфики везет в Харьков 20 игроков
Без Вайгля, но с Пицци и Винисиусом
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже объявил заявку команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером".
В списке тренера 20 исполнителей:
Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин
Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш
Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Адель Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш
Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза
Напомним, что матч состоится в четверг 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55.