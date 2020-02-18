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Федецкий: Если немного примерзнет, Бенфике будет тяжеловато

Лига Европы
(2 голосов)

Артем ставит на погоду

Федецкий: Если немного примерзнет, Бенфике будет тяжеловато
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Артем Федецкий высказал сове мнение о противостоянии "горняков" с "Бенфикой" в 1/16 Лиги Европы.

"Конечно, хочется, чтобы "Шахтер" прошел в следующий раунд.

Если брать плюсы и минусы, португальцы пребывают в лучшем игровом тонусе, ведь у них идет чемпионат, но "Шахтер" опытная команда, которая не один матч так сыграла после сборов. Плюс, думаю, у "горняков" должен быть хороший эмоциональный фон, ведь это первый домашний матч в Харькове после большого перерыва. Думаю, будет хорошая поддержка.

Ну и возможно, повезет с погодой для наших игроков и не повезет португальцам. Если немного примерзнет, "Бенфике" будет тяжеловато, а наши игроки более акклиматизированы к таким погодных условиям.

Поэтому нужно делать зазор в первом матче перед ответным поединком", - сказал Федецкий.

Напомним, что первый матч противостояния "Шахтера" и "Бенфики" состоится в четверг, 20 февраля, на стадионе "Металлист". Начало - в 19.55.

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В статье: Артем Федецкий Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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