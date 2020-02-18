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Руй Кошта: Коноплянка - наиболее известный для Бенфики игрок Шахтера

Лига Европы
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О матче с Шахтером португальцы говорят с осторожностью

Руй Кошта: Коноплянка - наиболее известный для Бенфики игрок Шахтера
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Спортивный директор и легенда "Бенфики" Руй Кошта поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей Лиги Европы с "Шахтером".

"Мы получили сильного соперника. "Бенфика" и "Шахтер" - команды уровня Лиги чемпионов, но так получилось, что должны играть тут (в Лиге Европы)

Луиш Каштру, конечно, очень известный и уважаемый в Португалии специалист. Что касается игрока, то, наверное, наиболее известен Евгений Коноплянка. Впрочем, нельзя судить команду по одному исполнителю, так как "Шахтер" в целом очень сильная команда", - сказал Кошта в комментарии A Bola.

Напомним, что первый матч противостояния "Шахтера" и "Бенфики" состоится в четверг, 20 февраля, на стадионе "Металлист". Начало - в 19.55.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Руй Кошта
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