Руй Кошта: Коноплянка - наиболее известный для Бенфики игрок Шахтера

Спортивный директор и легенда "Бенфики" Руй Кошта поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей Лиги Европы с "Шахтером".

"Мы получили сильного соперника. "Бенфика" и "Шахтер" - команды уровня Лиги чемпионов, но так получилось, что должны играть тут (в Лиге Европы)

Луиш Каштру, конечно, очень известный и уважаемый в Португалии специалист. Что касается игрока, то, наверное, наиболее известен Евгений Коноплянка. Впрочем, нельзя судить команду по одному исполнителю, так как "Шахтер" в целом очень сильная команда", - сказал Кошта в комментарии A Bola.

Напомним, что первый матч противостояния "Шахтера" и "Бенфики" состоится в четверг, 20 февраля, на стадионе "Металлист". Начало - в 19.55.