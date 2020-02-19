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Бенфика прибыла в Харьков

Лига Европы
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На завтрашний матч Лиги Европы

Бенфика прибыла в Харьков
Новина українською

Вчера вечером делегация португальской "Бенфики" самолетом прибыла в Харьков.

С аэродрома автобус с командой в сопровождении полиции отправился в гостиницу.

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Свое путешествие в Украину португальцы показали в коротком видео.

Напомним, что завтра в 19:55 на стадионе "Металлист" начнется поединок 1/16 Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика".

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В статье: Харьков Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
Твіттер Бенфіки

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