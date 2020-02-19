Бенфика прибыла в Харьков

Вчера вечером делегация португальской "Бенфики" самолетом прибыла в Харьков.

С аэродрома автобус с командой в сопровождении полиции отправился в гостиницу.

Читайте также Наставник Бенфики везет в Харьков 20 игроков

Свое путешествие в Украину португальцы показали в коротком видео.

Напомним, что завтра в 19:55 на стадионе "Металлист" начнется поединок 1/16 Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика".