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Бенфика прибыла в Харьков
На завтрашний матч Лиги Европы
Вчера вечером делегация португальской "Бенфики" самолетом прибыла в Харьков.
С аэродрома автобус с командой в сопровождении полиции отправился в гостиницу.
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Свое путешествие в Украину португальцы показали в коротком видео.
Напомним, что завтра в 19:55 на стадионе "Металлист" начнется поединок 1/16 Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика".
Lisboa ✈ Ucrânia#PeloBenfica #UEL pic.twitter.com/2Wl7hXRXYD— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2020
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Источник:Твіттер Бенфіки
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