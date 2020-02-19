UA-Футбол представляет соперника: Бенфика (Лиссабон, Португалия)

Хавьер Савьола как-то заявил: "Я удостоился чести надевать футболки "Реала", "Барселоны" и "Бенфики". А вратарь "орлов" Миле Свилар рассказывает, что этот клуб заботится даже о залезшем на дерево коте игрока. Действительно, огромная армия членов клуба и болельщиков, заполненный стадион, список трофеев приближают его к грандам. С ним рождаются, живут и умирают, его безгранично любят. О его истории нужно писать отдельные статьи, если не книги. Но о состоянии в последнее время в преддверии битв против "Шахтера" в Лиге Европы мы поговорим здесь.

Клуб

В осенью 2016-го года я назвал ее "клубом на перепутье". Указывая на финансовые, тренерские и кадровые проблемы. Что ж, тогда был избран правильный путь. Доходы растут до рекордных в истории - 300 миллионов. Пять лет подряд клуб заканчивает с прибылью, и она также растет. Его бюджет на нынешний сезон увеличился с 70-ти до 90-та миллионов евро - столько же у "Порту". Площадь академии клуба расширена втрое, до 42-ух гектаров. Разумеется, не пустующих. На нее тратится около десяти миллионов в год, а воспитанников продано уже на около полумиллиарда евро.

Игры с приглашением десятков игроков из Южной Америки в надежде, что кто-то выстрелит, оказались нерентабельными. И ныне воспитание собственной молодежи в клубе называют фундаментальным. В академии занимаются 400 ребят и работают 200 человек. Также активно берут игроков из середняков португальской лиги. А своих продают взвешенно и лишь недешево. Как Жоау Фелиша летом. Результат - баланс молодости, расцвета сил и зрелости, таланта и просто приличного качества. В команде есть и звезды, и таскатели роялей, игроки всех возрастов и уровней опыта. И это добавляет стабильности.

Все же "Бенфика" - прежде всего продающий клуб. И потому не успевает сколотить мощную команду. В сезоне 2017/18 она и вовсе проиграла все шесть матчей группового турнира Лиги Чемпионов - "Манчестер Юнайтед", "Базелю" и ЦСКА. Осенью 2019-го не хватило двух очков до второго места. За последние 16 лет выиграны лишь два Кубка страны. С другой стороны, чемпионатов выиграно пять из последних шести, в сезоне 2018/19 состоялся четвертьфинал Лиги Европы (уступила "Айнтрахту"). А стадию 1/16 финала турнира она прошла во всех пяти случаях. Причем легко, с восемью победами и 18-ю забитыми мячами.

Тренер

С 2009-го года в команде работали лишь три главных тренера. Летом 2015-го года харизматичного практически бешеного Жорже Жезуса сменил спокойный Руи Витория. При нем команда впервые в истории дважды подряд вышла из группы Лиги Чемпионов, побила рекорд клуба по очкам в чемпионате. Были проданы Еврограндам Семеду, Линделеф, Эдерсон, Гедеш, Ренату Саншеш. Однако болельщики и эксперты считали достижения багажом Жезуса. И в день первого увольнения в карьере Витории в январе 2019-го казалось, что лига будет проиграна во второй раз подряд. Уж при семи очках отставания и четвертом месте...

Во многом из-за этого Виторию заменил тренер второй команды без опыта работы главным. Ожидали лета. Однако 43-летний Бруну Лажи сумел совершить невероятное и уже в мае заслужить эпитеты "герой "Бенфики".

Он сразу же победил других грандов лиги трижды подряд (Витории такие матчи плохо удавались), в итоге победил их трижды в гостях, что за сезон удавалось лишь Свену-Йорану Эрикссону в 1991-ом году. Добыл наибольшую победу в истории лиги с 1965-го года - 10:0 над "Насьоналем", выдал лучший второй раунд в истории клуба по очкам и вышел на лучший сезон с 1964-го по забитым (103).

И нынешний сезон был начат мощно. В сущности, в 2019-ом году в лиге "Бенфика" Лажи потеряла лишь пять очков!!! И пропустила лишь четыре мяча в последних 15-ти турах. В сезоне 2019/20 первая в лиге и по забитым, и по пропущенным (49:12 в 21-ом матче). Агрессивный прессинг, быстрые фланговые прорывы с участием крайних защитников и умение центральных прикрывать и пасовать творили чудеса. Методист, автор двух книг о футболе, применил приобретенные в ОАЭ, Англии ("Шеффилд Юнайтед", "Суонси") и в девятилетней работе с юношами и второй командой "Бенфики" знания на практике.

Он спокоен. Любим игроками ("я посмотрел им в глаза и понял, что буду их лидером"). И болельщиками, которых встречает на поле уже за час до начала матча, пытаясь почувствовать атмосферу. Очень скромен, остался жить в не слишком благополучном районе Лиссабона. Зарабатывает всего 30 тысяч евро в месяц, в отличие от 170-ти Витории и трехсот Жезуса. Фото его супруги долго никто не мог найти. Он лишь в футболе. И его команда лишь в футболе - четвертая в Лиге Сагреш по владению мячом и дриблингу, пятая по ударам по воротам (ни одного игрока в первых 12-ти), но дает результат.

Сезон

Правда, в последнее время Бруну приходится нервничать. Поражающая эффективность его команды утеряна. Впервые с Лажи она не выиграла в двух матчах лиги подряд и опережает второе место лишь на очко. Еле прошла скромный "Фамаликау" (3:2 и 1:1) в полуфинале Кубка. "Порту" (2:3) уступила по ударам по воротам с разгромом (9:17), "Браге" (0:1, первая ее победа на "Да Луш" с 1965-го года) - 10:12. Уступила даже "Белененсешу", у которого в итоге все же выгрызла 3:2. Вылетела из Кубка Лиги. Впервые за восемь лет пропустила девять мячей в шести домашних матчах во всех турнирах. Причем слабеет ближе к концовкам.

В Лиге Чемпионов по владению мячом она лишь дважды разгромила "Зенит", проиграв всем остальным. По дриблингу одна из худших среди 32-ух команд. Пропускала от "Лиона" на 89-ой минуте, а от "Лейпцига" - два после 89-ой. "Ред Булл" забил дважды издевательскими перепасовками в центре штрафной и еще раз - после "сомбреро" над Диашем и его фола. "Зенит" забивал после потери мяча у ворот, паса вразрез через центр и автогола. "Лион" - удара в упор, навеса, флангового прорыва и прострела. И лишь последний матч, дома против "Зенита", был идеальным. Но тогда шансов на 1/8 финала уже не было.

"Мы слишком предсказуемы в атаке? Нет. Бывают плохие периоды. Мы отыграли отличный час против "Браги". Мы хорошо играем с мячом. Никаких проблем в атаке. Но должны добавлять в работе без мяча и в прорывах и пасах между линиями. Также наш прессинг ныне неэффективен. Нужно повышать его интенсивность. Я 13 месяцев здесь, и здесь всегда уровень тревоги высок". Однако бывший тренер команды Тони пессимистичнее нынешнего: "Прессинг не работает, потому тяжело выходить из обороны в атаку. Слишком много потерь мяча. А замены, выводящие трех форвардов на поле, мешают комбинационной игре".

Игроки

"Бенфика" играет по тактической схеме 4-4-2. Либо 4-4-1-1. При этом левый защитник часто идет вперед и загружает штрафную "кроссами". Речь о бессменном Алексе Гримальдо. Воспитанник "Барселоны" отыграл уже 150 матчей за клуб, в том числе и 76 подряд (!) в лиге. Он станет настоящим кошмаром для правого фланга "Шахтера". Вместе с тем, оставит дыры, которыми уже воспользовались и "Порту", и "Лион". Справа же наоборот - играет капитан и бывший опорник Андре Алмейда, надежный, но не взрывной. В Харьков он не полетел из-за травмы. Но и 18-летний Томаш Тавареш осторожен.

В центре обороны из-за травмы опытного Жардела почти наверняка выйдут Рубен Диаш и Ферро. За первым уже давно охотятся Еврогранды.

Однако в последнее время он часто ошибается. Автогол против "Порту", "сомбреро" в ЛЧ. Юный Ферро, как и Рубен, умеет и побороться, и отдать много точных коротких пасов. И также в последнее время будто бы разучился. Потому прыгучему уверенному в выходах один-на-один вратарю Влаходимосу придется работать серьезнее. Впрочем, бывшая сенсация Европы, самый юный вратарь в истории Лиги Чемпионов Свилар в 20 лет не случайно безропотно сидит у него за спиной.

Ведущий опорник Габриэль, похоже, вылетел до окончания сезона. А купленный в январе в дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов Вайгль дисквалифицирован на первый матч. Во втором его энергия и техника очень помогут. Но в Харькове, похоже, сыграет жесткий, опытный, но медленный и мало играющий Самарис. То любимец, то опальный. И Адель Таарабт. "Марокканский Месси" с ужасным характером после долгих лет скитаний нашел себя на новой позиции. Он спокойно держит мяч, идет в обыгрыш, отлично пробивает по воротам. А на старости лет вдруг начал и бороться. В Порту он даже остался без зуба.



Самарис может сыграть и в центре обороны. А в центре поля - также запасной Флорентино Луиш, умеющий обыгрывать и коротко пасовать. Впрочем, на Луише список "будущих звезд" заканчивается. Лидер команды 30-летний Пицци уже пять лет здесь. Был и форвардом, и вингером, и опорником. А в нынешнем сезоне блистает на правом фланге, отдавая много мячей в штрафную. 12 голов и восемь ассистов в лиге, три гола и два ассиста в Лиге Чемпионов. Заброс Пицци с фланга на форварда, либо его комбинации и подключение в штрафную - главные оружия команды. За ним крайне сложно уследить.

Зверь

Крайне сложно уследить и за главным форвардом. 24-летний бразилец Карлос Винисиус чуть не закончил карьеру из-за бесперспективности. Но уже через два года был замечен в аренде в "Риу Аве" и выкуплен у "Наполи" за 17 миллионов. На его счету 17 мячей во всех турнирах, он лучший бомбардир Лиги Сагреш. А "клаусула" в 100 миллионов не останавливает разговоры о "Ливерпуле" и "Челси". "Зверь" умеет и замкнуть в одно касание (правда, не головой), и протащить мяч, прикрывая корпусом, и развернуться в штрафной. Он бегает, прессингует. Забил дважды "Порту". И потому очень опасен.

Как в паре с Винисиусом, так и на левом фланге, могут сыграть Рафа Силва и Серви. Бывшая будущая надежда и самый дорогой внутренний португальский трансфер в предыдущем сезоне наконец-то заиграл. В нынешнем также неплох, но нестабилен. Отлично смещается с фланга и пробивает. Либо отдает умный пас. По стилю напоминает Бернарду Силву. Он ассистировал с фланга и разбирался в центре в Лиге Чемпионов. Сбрасывал Винисиусу в центре штрафной. Очень опасен. Серви похож по стилю, приходит и в центр штрафной без мяча. Но забивает мало.

Мало забивает и Харис Сеферович. Правда, в предыдущем сезоне он удивил всех 23-мя голами в лиге. Но ныне вновь принялся мазать. Хотя его скорость и движение нельзя недооценивать. Нельзя недооценивать и Чикинью, хотя он в первом своем сезоне в Топ-клубе (перешел из "Морейренсе") не находит себя. О вернувшемся в Португалию из Китая в конце января Диего Соузе также не следует забывать. Этот мощный форвард даже играл в сборной Португалии. Хотя и уроженец Бразилии. Правда, после прихода отыграл лишь девять минут.

Нынешнюю "Бенфику" сложно назвать грозной. Она медленно строит, приглашает и посредственных игроков. Кроме того, именно сейчас испытывает кадровые и игровые проблемы. Не сильна характером. А ее тренер неопытен и рискует пасть жертвой синдрома второго сезона. Тем не менее, она более собранна, в том числе и благодаря постоянной игровой практике. А на "Да Луш" может растеряться любой. Да и украинским командам всегда тяжело против португальских, особенно зимой. Будет тяжело и сейчас. Ведь "орлы" не прекращают попытки снять проклятие Белы Гуттмана и взять Европейский трофей.