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Пуканыч выделил козырь Шахтера перед Бенфикой
Непредсказуемость
Экс-игрок донецкого "Шахтера" (2000-2009) 36-летний Адриан Пуканыч поделился собственным анализом завтрашнего противостояния бывшей своей команды с португальской Бенфикой в 1/16 Лиги Европы.
Бывший хавбек констатирует, что матч будет и тяжелый, и очень важный.
Трудно сказать, чего ожидать и от этого матча, и от "Шахтера" в целом. Ибо мы не знаем, в каком он состоянии, каким был тренировочный процесс.
О спаррингах знаем, но не видим, в каком состоянии игроки, как они подойдут непосредственно к матчу.
Относительно соперника все понятно - чемпионат, кубок. Они ближе к оптимальным кондициям.
Я думаю, "Шахтер" делать ставку на домашний матч. Дома надо постараться победить с таким счетом, чтобы от этого, соответственно, строить тактику на выездную игру.