  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Пуканыч выделил козырь Шахтера перед Бенфикой
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пуканыч выделил козырь Шахтера перед Бенфикой

Лига Европы
(1 голосов)

Непредсказуемость

Пуканыч выделил козырь Шахтера перед Бенфикой
Новина українською

Экс-игрок донецкого "Шахтера" (2000-2009) 36-летний Адриан Пуканыч поделился собственным анализом завтрашнего противостояния бывшей своей команды с португальской Бенфикой в ​​1/16 Лиги Европы.

Бывший хавбек констатирует, что матч будет и тяжелый, и очень важный.

Читайте такжеБенфика прибыла в Харьков

Трудно сказать, чего ожидать и от этого матча, и от "Шахтера" в целом. Ибо мы не знаем, в каком он состоянии, каким был тренировочный процесс.

О спаррингах знаем, но не видим, в каком состоянии игроки, как они подойдут непосредственно к матчу.

Относительно соперника все понятно - чемпионат, кубок. Они ближе к оптимальным кондициям.

Я думаю, "Шахтер" делать ставку на домашний матч. Дома надо постараться победить с таким счетом, чтобы от этого, соответственно, строить тактику на выездную игру.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 1000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...