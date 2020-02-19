Пуканыч выделил козырь Шахтера перед Бенфикой

Экс-игрок донецкого "Шахтера" (2000-2009) 36-летний Адриан Пуканыч поделился собственным анализом завтрашнего противостояния бывшей своей команды с португальской Бенфикой в ​​1/16 Лиги Европы.

Бывший хавбек констатирует, что матч будет и тяжелый, и очень важный.

Трудно сказать, чего ожидать и от этого матча, и от "Шахтера" в целом. Ибо мы не знаем, в каком он состоянии, каким был тренировочный процесс.

О спаррингах знаем, но не видим, в каком состоянии игроки, как они подойдут непосредственно к матчу.

Относительно соперника все понятно - чемпионат, кубок. Они ближе к оптимальным кондициям.

Я думаю, "Шахтер" делать ставку на домашний матч. Дома надо постараться победить с таким счетом, чтобы от этого, соответственно, строить тактику на выездную игру.