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Экс-игрок Динамо дал совет Шахтеру по поводу Бенфики

Лига Европы
(1 голосов)

Ставка - на завтрашний матч

Экс-игрок Динамо дал совет Шахтеру по поводу Бенфики
Новина українською

Бывший футболист, игрок "Динамо" 1989-1992 годов, футболист сборной Украины в 1992 году Олег Саленко прокомментировал завтрашнее противостояние "Шахтера" в Лиге Европы с "Бенфикой".

По словам бывшего футболиста, пока шансы команд равны.

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Посмотрим, какая ситуация будет после первой игры в Харькове. Как всегда проблемой для наших команд может стать фактор игровой практики на официальном уровне. Практика - на стороне португальцев. Оценить состояние "Шахтера" сейчас невозможно, потому что команда играла в Турции только товарищеские матчи.

"Шахтеру" нужно максимально постараться, чтобы добиться хорошего результата в первой игре в Харькове, потому что вторая игра состоится в Лиссабоне, и там в "Бенфики" будет большая поддержка и мотивация.

Хочется, чтобы наш единственный представитель от Украины в еврокубках еще задержался на арене.

Матч "Шахтер" - "Бенфика" состоится завтра в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало - в 19:55.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Олег Саленко Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
19.02.2020 в 13:37
Это они с Витьком забухали и советовали? :)
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