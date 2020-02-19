Экс-игрок Динамо дал совет Шахтеру по поводу Бенфики

Бывший футболист, игрок "Динамо" 1989-1992 годов, футболист сборной Украины в 1992 году Олег Саленко прокомментировал завтрашнее противостояние "Шахтера" в Лиге Европы с "Бенфикой".

По словам бывшего футболиста, пока шансы команд равны.

Посмотрим, какая ситуация будет после первой игры в Харькове. Как всегда проблемой для наших команд может стать фактор игровой практики на официальном уровне. Практика - на стороне португальцев. Оценить состояние "Шахтера" сейчас невозможно, потому что команда играла в Турции только товарищеские матчи.

"Шахтеру" нужно максимально постараться, чтобы добиться хорошего результата в первой игре в Харькове, потому что вторая игра состоится в Лиссабоне, и там в "Бенфики" будет большая поддержка и мотивация.

Хочется, чтобы наш единственный представитель от Украины в еврокубках еще задержался на арене.