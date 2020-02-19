Исмаили: Мы изучили Бенфику

Левый защитник "Шахтера" Исмаили рассказал португальскому изданию Record о подготовке своей команды к завтрашнему матчу с "Бенфикой" в ​​1/16 финала Лиги Европы (19:55 на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове).

Бразильский легионер признает - ему самому сложно понять, на каком уровне сейчас "Шахтер".

Нужно, чтобы возобновились официальные матчи, тогда сможем понять. Но мы провели отличную подготовку на тренировочных сборах. Надеемся, что это скажется в матче с "Бенфикой".

Зимняя пауза "Шахтера" - как преимущество, так и недостаток для "горняков".

С одной стороны, очевидно, что у "Бенфики" есть преимущество за счет того, что тона находятся в соревновательном режиме, команда в ритме, проводит важные матчи. С другой стороны, "Шахтер" не чувствует ментальной и физической усталости. Надеюсь, в результате баланс будет на нашей стороне.

Исмаили не ответил конкретно на вопрос о том, поставлено "Шахтеру" задание выиграть ЛЕ.

Обе команды хорошо выступают в чемпионатах. Лига Европы - прекрасная возможность показать значимость за пределами наших национальных чемпионатов. У нас есть амбиции, но цель состоит в том, чтобы выигрывать каждый следующий матч. Посмотрим, куда это нас приведет.

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Мы изучили "Бенфику", последние дни были посвящены более углубленному анализу, но он - только для нашей команды. Могу только сказать, что "Бенфика" - отличная команда, так что наша задача трудная.

Исмаили в свое время выступал в чемпионате Португалии в 2009-2013 годах в клубах "Эшторил", "Ольяненсе" и "Брага", поэтому заметил, что знает атмосферу домашнего стадиона Бенфики - "Эштадиу да Луш".

Знаю страсть болельщиков к команде. Еще не говорил со своими партнерами по "Шахтеру" об этом, но они привыкли играть под давлением.

Бразилец отмечает, что "Шахтер" придерживается своей ставки на молодых бразильских игроков.

Считаю, что это залог нашего успеха - молодые талантливые и амбициозные игроки рядом с несколькими опытными.

То, что "Шахтер" проведет первый матч дома, а второй - на выезде, Исмаили не считает недостатком.

Понятно, что решающий матч перед своими болельщиками был бы более комфортным, но это не будет иметь никакого значения, если мы не выполним свою работу на поле.

По родной для "Шахтера" "Донбасс Арене", признается Исмаили, команда скучает.