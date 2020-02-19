Фонсека: Я верю, что у Ромы есть шанс попасть в Лигу Чемпионов через чемпионат

Главный тренер "Ромы" дал пресс-конференцию накануне матча Лиги Европы против "Гента". Он рассказал о подготовке к игре и о вере в то, что его клуб может попасть в Лигу Чемпионов через чемпионат.

"Сейчас меня больше всего беспокоит то, как лучше подготовиться к матчу. У нас была плодотворная неделя и надеюсь, что сможем выступить успешно. У меня хорошие отношения с командой. Они такие были всегда.

Победа в Лиги Европы разрешит нам участвовать в Лиги Чемпионов. Однако, это не единственный наш шанс. Мы продолжаем верить, что сможем туда попасть и через чемпионат", - цитирует слова португальца официальный сайт римлян.

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Ранее сообщалось, что Фонсека может быть уволен, если не выведет клуб в Лигу Чемпионов.