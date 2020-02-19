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Фонсека: Я верю, что у Ромы есть шанс попасть в Лигу Чемпионов через чемпионат

Лига Европы
(1 голосов)

Несмотря на последние неудачи

Фонсека: Я верю, что у Ромы есть шанс попасть в Лигу Чемпионов через чемпионат
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" дал пресс-конференцию накануне матча Лиги Европы против "Гента". Он рассказал о подготовке к игре и о вере в то, что его клуб может попасть в Лигу Чемпионов через чемпионат.

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"Сейчас меня больше всего беспокоит то, как лучше подготовиться к матчу. У нас была плодотворная неделя и надеюсь, что сможем выступить успешно. У меня хорошие отношения с командой. Они такие были всегда.

Победа в Лиги Европы разрешит нам участвовать в Лиги Чемпионов. Однако, это не единственный наш шанс. Мы продолжаем верить, что сможем туда попасть и через чемпионат", - цитирует слова португальца официальный сайт римлян.

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Ранее сообщалось, что Фонсека может быть уволен, если не выведет клуб в Лигу Чемпионов.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
19.02.2020 в 18:39
Размечтался.Готовь три конверта .
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vlotko (Броди)
19.02.2020 в 18:52
Не так, конверти вже лежать, треба вже читати третій конверт.
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