Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека: Я верю, что у Ромы есть шанс попасть в Лигу Чемпионов через чемпионат
Несмотря на последние неудачи
Главный тренер "Ромы" дал пресс-конференцию накануне матча Лиги Европы против "Гента". Он рассказал о подготовке к игре и о вере в то, что его клуб может попасть в Лигу Чемпионов через чемпионат.
"Сейчас меня больше всего беспокоит то, как лучше подготовиться к матчу. У нас была плодотворная неделя и надеюсь, что сможем выступить успешно. У меня хорошие отношения с командой. Они такие были всегда.
Победа в Лиги Европы разрешит нам участвовать в Лиги Чемпионов. Однако, это не единственный наш шанс. Мы продолжаем верить, что сможем туда попасть и через чемпионат", - цитирует слова португальца официальный сайт римлян.
Читайте такжеРома намерена уволить спортивного директора, который привел в клуб Фонсеку
Ранее сообщалось, что Фонсека может быть уволен, если не выведет клуб в Лигу Чемпионов.