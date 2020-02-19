8-я команда АПЛ против аутсайдера Ла Лиги. Вулверхэмптон – Эспаньол. Анонс и прогноз 1/16 финала ЛЕ

Лига Европы. 1-й матч 1/16 финала.

20 февраля. 22:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Футбольная Европа плавно перевалила за экватор сезона: обычно, перед стартом плей-офф европейских турниров, у болельщика уже складывается целостная картинка, где и какая команда окажется по итогам в каждом из соревнований. Легко смоделировать нечто подобное и по сегодняшним героям. "Вулверхэмптон" Нуну Эшпириту Санту после 26 туров чемпионата Англии уверенно ведет борьбу за зону Лиги Европы, а в связи с недавним баном "Манчестер Сити" в ЛЧ и потенциальным пропуском в главное клубное европейское соревнование с 5-го места, "волки" и вовсе могут бодаться за билет с "Манчестер Юнайтед", "Шеффилдом" и "Тоттенхэмом". В ЛЕ же английская команда точно способна пройти стадию 1/16 финала.

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В 2020-м году англичане смотрятся достаточно крепко: вылет от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии и проигрыш "Ливерпулю" смотрятся не вызывающе на фоне побед над "Ньюкаслом" и "Саутгемптоном", а также ничьих с теми же "дьяволами" и "Лестером". Но, что самое главное, "Вулвз" демонстрируют неплохой уровень футбола. Зимой команду пополнил Даниэль Поденсе из "Олимпиакоса", также разыгрался Адама Траоре (в среднем 5,5 обводок за матч – больше только у Неймара (5,7) и Месси (5,6)). Из группы ЛЕ "волки" вышли со второго места, уступив первую позицию "Браге" – именно португальцы нанесли английскому коллективу единственное поражение в квартете (как иронично для команды, где основной десант – из Португалии, даже тренер). Позади "Вулверхэмптона" остались "Слован" и "Бешикташ".

"Эспаньол" выиграл свою группу у "Лудогорца", "Ференцвароша" и "ЦСКА", но результаты в чемпионате, даже на фоне проблесков в игре, оставляют желать лучшего. "Попугаи" занимают последнее место в таблице Ла Лиги и пока имеют маловато шансов спастись от Сегунды по итогам сезона, но результаты команды имеют свойство чередоваться. Ничья с "Барселоной" (2:2) в начале января больше ознаменовала именно проблемы каталонцев, а не успех "попугаев". А вот неудачи в Кубке Короля и в Ла Лиге против "Гранады" выглядят не так уж и смертельно на волне побед над "Вильярреалом" (6 место) и "Мальоркой" (конкурент в борьбе за выживание, 18 позиция), а также паритета с крепкими "Севильей" (5-е) и "Атлетиком" (10 место в таблице).

Прогноз. 3:1 в пользу хозяев. "Вулверхэмптон" выглядит более уверенно по ходу сезона и, в частности, последних матчей. Команда много пропускает (32 мяча), но также и много забивает (35 голов). У "Эспаньола" в чемпионате разница мячей составляет 21 балл со знаком минус. Рискнем предположить, что счет и отобразит тенденции.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.