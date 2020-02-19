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Коноплянка: Буду настраиваться на Бенфику так, будто играю финал против Реала

Лига Европы
(1 голосов)

Вингер Шахтера рассказал о настроениях в команде перед матчем с Бенфикой

Коноплянка: Буду настраиваться на Бенфику так, будто играю финал против Реала
Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", где пообщался с прессой.

- Вряд ли я найду какие-то слова после Мистера. Он уже все рассказал. Но я постараюсь.

Неудачная серия не помешает "Бенфике", но может немного помочь нам. "Бенфика" может потерять уверенность. Нужно смотреть на свою игру. Мы играем дома, можем сыграть агрессивно. Мы можем поверить в свои силы, собраться, сконцентрироваться и добиться такого результата, которого мы хотим.

- Осенью вы не проходили сборы с "Шахтером", а сейчас прошли. Есть ли разница? Может быть, улучшилось взаимопонимание с партнерами?

- Я хорошо знал ребят еще по сборной, сыграл с ними много игр. Играл против них в чемпионате Украины. Они как мои соседи. На сборах был с ребятами каждый день, мы сблизились. У нас позитивная атмосфера.

- У "Бенфики" в разгаре чемпионат, а "Шахтер" еще не сыграл ни одного официального матча. Может ли это повлиять на результат игры?

- Соглашусь с Мистером в том, что физически "Бенфика" сильнее "Шахтера". Она проводит много игр. Но у нее были поражения. Завтра мы выйдем на поле и забудем о том, о чем мы сейчас говорим. Завтра я буду настраиваться на игру так, как будто играю финал против "Реала".

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В статье: Евгений Коноплянка Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
19.02.2020 в 20:43
Пусть настраивается, так надо почти перед каждым матчем, чтобы быть хорошим плеером!
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0
0
daqo46
19.02.2020 в 20:42
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
19.02.2020 в 19:22
Лентяй ! Тренируется в пол-ноги и думает, что если сильно настроиться, то можно выдать супер-матч не проливая пота и крови на тренировках....
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