Коноплянка: Буду настраиваться на Бенфику так, будто играю финал против Реала

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", где пообщался с прессой.

- Вряд ли я найду какие-то слова после Мистера. Он уже все рассказал. Но я постараюсь.

Неудачная серия не помешает "Бенфике", но может немного помочь нам. "Бенфика" может потерять уверенность. Нужно смотреть на свою игру. Мы играем дома, можем сыграть агрессивно. Мы можем поверить в свои силы, собраться, сконцентрироваться и добиться такого результата, которого мы хотим.

- Осенью вы не проходили сборы с "Шахтером", а сейчас прошли. Есть ли разница? Может быть, улучшилось взаимопонимание с партнерами?

- Я хорошо знал ребят еще по сборной, сыграл с ними много игр. Играл против них в чемпионате Украины. Они как мои соседи. На сборах был с ребятами каждый день, мы сблизились. У нас позитивная атмосфера.

- У "Бенфики" в разгаре чемпионат, а "Шахтер" еще не сыграл ни одного официального матча. Может ли это повлиять на результат игры?

- Соглашусь с Мистером в том, что физически "Бенфика" сильнее "Шахтера". Она проводит много игр. Но у нее были поражения. Завтра мы выйдем на поле и забудем о том, о чем мы сейчас говорим. Завтра я буду настраиваться на игру так, как будто играю финал против "Реала".