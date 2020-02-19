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С Сиканом и Бондаренко: Шахтер огласил заявку на матчи с Бенфикой и Десной
Горняки прибыли в Харьков
Донецкий "Шахтер " прибыл в Харьков, где на неделе сыграет два первых официальных матча в текущем году.
20 февраля "горняки " сыграют матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой ", а в воскресенье в рамках УПЛ примут "Десну".
На эти поединки Луиш Каштру взял 24 футболиста.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан
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