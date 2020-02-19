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С Сиканом и Бондаренко: Шахтер огласил заявку на матчи с Бенфикой и Десной

Лига Европы
(2 голосов)

Горняки прибыли в Харьков

С Сиканом и Бондаренко: Шахтер огласил заявку на матчи с Бенфикой и Десной
Новина українською

Донецкий "Шахтер " прибыл в Харьков, где на неделе сыграет два первых официальных матча в текущем году.

20 февраля "горняки " сыграют матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой ", а в воскресенье в рамках УПЛ примут "Десну".

На эти поединки Луиш Каштру взял 24 футболиста.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (0)
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daqo46
19.02.2020 в 20:42
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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