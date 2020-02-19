Шахтер - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Первую проверку на зрелость Луиш Каштру не прошел. Доминирование в чемпионате Украины – это хорошо, но для "Шахтера" это не является чем-то выдающимся. И имя тренера здесь на самом деле не играет роли. Истинное мерило силы "горняков" – это еврокубки.

В Лиге чемпионов была прекрасная возможность с первой же для Каштру попытки заскочить в плей-офф, однако в матче шестого тура группового этапа, в котором "горняков" устраивала даже ничья, команда получила болезненную пощечину от дерзкого новичка турнира. Неприятно, но посыпать голову пеплом не нужно. Лига Европы для сегодняшнего "Шахтера" – турнир не банальный и не лишен интриги. Тем более, когда в первом же раунде плей-офф приходится играть с соперником уровня той же Лиги чемпионов... Наконец-то мы дождались – большой футбол возвращается в Украину.

Лига Европы. 1/16-я финала. Первый матч

Украина. Харьков. ОСК "Металлист"

Арбитр в поле – Бобби Мадлен (Шотландия)

"Шахтер" (Донец, Украина) 19:55 "Бенфика" (Лиссабон, Португалия)

Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция в Украине – ТК "Футбол 1", Oll.tv

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Не сыграют:

"Шахтер" – Додо (дисквалификация), Манор Соломон (травма), Веллингтон Нем (вне заявки); "Бенфика" – Юлиан Вайгль (дисквалификация), Жардел, Габриэл, Андре Алмейда (травмы)

ИЗЮМИНКА

В восьмой раз подряд "Шахтер" выходит в еврокубковую весну. А в шести из семи предыдущих случаях "горняки" не проходили дальше первого раунда на вылет. Настоящий прорыв произошел в сезоне 2014/15, когда удалось пройти в полуфинал, и когда командой еще руководил Мирча Луческу.

Паулу Фонсека, который заменил румына, так и не смог осилить хотя бы одну из весенней стадий на вылет, хотя, при этом, выходил из группы Лиги чемпионов. Еще одна особенность этого периода – это то, что "горняки" на протяжении последних трех лет каждый раз начинали плей-офф или победой, или ничьей, но сдавал позиции в ответном матче. Так было даже тогда, когда противостояние "Шахтер" начинал на чужом поле и добыл там победу (против "Сельты" в сезоне 2016/17). Поэтому, если в харьковском поединке не произойдет разгрома одной из сторон, все козыри команд мы увидим только в Лиссабоне.

"Бенфика" не так давно была в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги Европы уже с Бруну Лажи. Однако он, как и Луиш Каштру, до сих пор является новичком весенних стадий еврокубков, поэтому оба начнут ковырять эту стену с не разодранными до крови ногтями.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

"Шахтер" и "Бенфика" играли между собой в группе Лиги чемпионов 2007/08. Тогда команды обменялись гостевыми победами (2:1 в Донецке в пользу "Бенфики" и 1:0 в пользу "Шахтера" – в Лиссабоне), а выше в итоговой турнирной таблице финишировали "орлы".

Это был тот сезон, когда "Шахтер" умудрился занять последнее место в квартете после двух побед в двух стартовых турах. Мирчу Луческу много критиковали и едва не уволили через год после неудачного выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов. Но потом дончане выиграли Кубок УЕФА...

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ РАСКЛАДЫ

Додо дисквалифицирован за красную карточку в матче с "Аталанты", однако не факт, что он играл бы, если бы не было санкций. Бразилец во время зимних сборов "Шахтера" отлучался в сборную, где его постигла травма. Поэтому Сергей Болбат – безальтернативный прав защитник. Слева сыграет Исмаили, а в центре увидим оптимальную пару Сергей Кривец - Николай Матвиенко. Участие в игре Андрея Пятова и Тараса Степаненко не обсуждается.

Вероятно, увидим в центре поля и Алана Патрика. Марлос, Тайсон и Тете – предполагаемый вариант построения линии под нападающим Жуниором Мораесом, однако не удивимся, если сыграет Евгений Коноплянка или Виктор Коваленко.

Ориентировочный состав "Шахтера": Андрей Пятов - Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Исмаили - Тарас Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Тайсон, Тете - Жуниор Мораес

У "Бенфики" потерь больше и они более значимы. Больше всего проблем – в центре поля, где не сыграет из-за травмы ведущий опорник Габриэл, а зимний новичок Юлиан Вайгль дисквалифицирован. Поэтому увидим сочетание опыта на этом участке поля – Адель Таарабт и Андреас Самарис. С ними лучше избегать силовой борьбы, а вот обыгрывать на скорости можно.

Появление Пицци справа в полузащите почти не вызывает сомнений, на левом фланге ставим на Рафу Силву, который в последнем поединке чемпионата играл форварда вместе с ведущим футболистом этого амплуа Винисиусом.

Одиссеас Влахомидос будет защищать ворота, надежность которым постараются обеспечить Рубен Диаш и Ферри – тут без сюрпризов. На правом фланге не будет Андре Алмейды, поэтому ответственность ляжет на плечи Томаша Тавареша. Слева основной защитник – Алекс Гримальдо.

Ориентировочный состав "Бенфики": Одиссеас Влахомидос - Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферри, Алекс Гримальдо - Пицци, Томаш Таарабт, Андреас Самарис, Рафа Силва - Винисиус, Харис Сеферович

ПРОГНОЗ – ничья 1:1

Что ж, прогнозируем, что "Шахтер" продолжит традицию последних лет – не проиграет в первом матче весеннего плей-офф. Но и победить будет сложно, учитывая то, что "Бенфика" в тонусе. Результативная ничья – наиболее вероятный вариант.