Матвиенко: На сборах соперники были не такого качества, как Бенфика

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Сложно говорить, завтрашний матч с "Бенфикой" покажет, насколько мы готовы. В матчах, которые мы проводили на сборах, при всем уважении, соперники были не такого качества.

Каждый матч важен, мы хорошо подготовимся. Потом будет ответная встреча, перед ней нужно сделать задел", – сказал Матвиенко.

Напомним, что первый матч противостояния состоится в четверг 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.