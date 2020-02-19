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Матвиенко: На сборах соперники были не такого качества, как Бенфика

Лига Европы
(1 голосов)

Завтра горняки сыграют свой первый официальный матч в 2020 году

Матвиенко: На сборах соперники были не такого качества, как Бенфика
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Сложно говорить, завтрашний матч с "Бенфикой" покажет, насколько мы готовы. В матчах, которые мы проводили на сборах, при всем уважении, соперники были не такого качества.

Каждый матч важен, мы хорошо подготовимся. Потом будет ответная встреча, перед ней нужно сделать задел", – сказал Матвиенко.

Напомним, что первый матч противостояния состоится в четверг 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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daqo46
19.02.2020 в 20:41
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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