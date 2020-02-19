Конте: Лудогорец в последнем матче забил 6 голов, мы должны быть готовы

Главный тренер "Интера" Антонио Конте посетил пресс-конференцию накануне игры Лиги Европы против "Лудогорца".

"Лудогорец" каждый год играет в еврокубках, у них достаточно опыта. Они лидируют в своем чемпионате с большим отрывом. Нам нужно подойти к игре с правильным настроем и сделать все возможное.

Соперник в очень хорошей форме, они забили 6 голов в последнем матче чемпионате. Мы серьезно готовимся к игре", - заявил итальянский наставник.

Что касается "Интера", то свой последний матч он проиграли "Лацио". Сейчас миланский клуб идет на третьем месте в чемпионате.