Пятов: Шахтеру тяжело даются первые матчи плей-офф раундов

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Нам тяжело даются первые матчи плей-офф раундов. Хотелось бы пройти дальше.

Как бы мы не готовились, все покажут официальные игры. Накала другой, ответственность другая. Должны включать резерв. Плюс наши болельщики, думаю, помогут", - сказал Пятов.

Напомним, что первый матч противостояния состоится в четверг 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.