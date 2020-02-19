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Пятов: Шахтеру тяжело даются первые матчи плей-офф раундов

Лига Европы
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В четверг горняки сыграют свой первый официальный матч в 2020 году

Пятов: Шахтеру тяжело даются первые матчи плей-офф раундов
Новина українською

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Нам тяжело даются первые матчи плей-офф раундов. Хотелось бы пройти дальше.

Как бы мы не готовились, все покажут официальные игры. Накала другой, ответственность другая. Должны включать резерв. Плюс наши болельщики, думаю, помогут", - сказал Пятов.

Напомним, что первый матч противостояния состоится в четверг 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Пятов Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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