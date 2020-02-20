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Тете оценил готовность Шахтера к Бенфике
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Вингер "Шахтера" Тете высказался о сегодняшнем первом матче противостояния с португальской "Бенфикой" в 1/16 Лиги Европы (начнется в 19:55 в Харькове на ОСК "Металлист").
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"Верю, что сейчас мы готовы на 80-90%. Очень добавили, когда работали уже в Украине.
На сборе больше работали над "физикой" и тактикой. Готовы провести хороший матч, - сказал Тете.
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Источник:Футбол News
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