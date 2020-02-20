  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Брюгге - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брюгге - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на матч Лиги Европы, который состоится 20 февраля, начало встречи в 19:55

Брюгге - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Относительно недавно, в 2015-м году встречались между собой "Манчестер Юнайтед" и "Брюгге" и тогда соперники показали интересный и богатый на голы футбол. Как и сейчас, манкунианцы считались фаворитами и смогли обыграть одну из лучших команд Бельгии с общим счетом 7:1. Правда, на данный момент у "Брюгге" больше шансов на успех, все же у Сульшера невероятно нестабильная команда.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия)
Главный судья: Алексей Кульбаков (Беларусь)

Брюгге 19:55 Ман Юнайтед

Гости в хорошем настроении подходят к поединку с "Брюгге". В своем последнем матче в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Челси" (2:0), немного поправив свое турнирное положение в АПЛ. Можно переключиться на еврокубки. В четырех последних матчах (во всех турнирах) команда Сульшера имеет три победы и одну ничью – очень неплохой показатель.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Подопечные Клемана Филиппа также победили в своем чемпионате – 2:1 поверженным оказался "Васланд-Беревен". "Брюгге" уверенно лидирует в первенстве Бельгии, общая серия без поражений составляет 12 матчей (в официальных турнирах). Последний раз в Лиге Чемпионов "Реал" Мадрид обыграл "Брюгге" (3:1), что выбило бельгийский гранд из Лиги Чемпионов в Лигу Европы.

"Красные дьяволы" вышли в плей-офф ЛЕ после того, как заняли первое место в группе с "АЗ", "Астаной" и "Партизаном", одно поражение было у манкунианцев в Казахстане. При четырех победах и одной ничьей. Как сложится игра в Бельгии? Точно можно быть уверенным, что не повториться результат последнего матча между "Брюгге" и "МЮ" (4:0 в 2015-м), более того, есть высокая вероятность победы хозяев. У Сульшера сейчас слишком много проблем. Прогноз: победа "Брюгге" 2:1.

Подписывайтесь на telegram-канал UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!

1xbet
3.32
3.32
2.40
Сделать ставку
Parimatch
3.30
3.15
2.42
Сделать ставку
Favbet
3.00
3.25
2.05
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Манчестер Юнайтед Прогнозы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...