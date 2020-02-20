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Брюгге - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Лиги Европы
UA-Футбол делает прогноз на матч Лиги Европы, который состоится 20 февраля, начало встречи в 19:55
Относительно недавно, в 2015-м году встречались между собой "Манчестер Юнайтед" и "Брюгге" и тогда соперники показали интересный и богатый на голы футбол. Как и сейчас, манкунианцы считались фаворитами и смогли обыграть одну из лучших команд Бельгии с общим счетом 7:1. Правда, на данный момент у "Брюгге" больше шансов на успех, все же у Сульшера невероятно нестабильная команда.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия)
Главный судья: Алексей Кульбаков (Беларусь)
Брюгге 19:55 Ман Юнайтед
Гости в хорошем настроении подходят к поединку с "Брюгге". В своем последнем матче в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Челси" (2:0), немного поправив свое турнирное положение в АПЛ. Можно переключиться на еврокубки. В четырех последних матчах (во всех турнирах) команда Сульшера имеет три победы и одну ничью – очень неплохой показатель.
Подопечные Клемана Филиппа также победили в своем чемпионате – 2:1 поверженным оказался "Васланд-Беревен". "Брюгге" уверенно лидирует в первенстве Бельгии, общая серия без поражений составляет 12 матчей (в официальных турнирах). Последний раз в Лиге Чемпионов "Реал" Мадрид обыграл "Брюгге" (3:1), что выбило бельгийский гранд из Лиги Чемпионов в Лигу Европы.
- Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.
"Красные дьяволы" вышли в плей-офф ЛЕ после того, как заняли первое место в группе с "АЗ", "Астаной" и "Партизаном", одно поражение было у манкунианцев в Казахстане. При четырех победах и одной ничьей. Как сложится игра в Бельгии? Точно можно быть уверенным, что не повториться результат последнего матча между "Брюгге" и "МЮ" (4:0 в 2015-м), более того, есть высокая вероятность победы хозяев. У Сульшера сейчас слишком много проблем. Прогноз: победа "Брюгге" 2:1.
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