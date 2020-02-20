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Перед матчем с Бенфикой легендарный хавбек Шахтера вспомнил свой прогноз на Аталанту

Лига Европы
(1 голосов)

И сравнил обе команды

Перед матчем с Бенфикой легендарный хавбек Шахтера вспомнил свой прогноз на Аталанту
Новина українською

Михаил Соколовский, бывший футболист, полузащитник "Шахтера" 1974-1987 годов, автор 87 голов за команду, выразил свое мнение о сегодняшнем поединке команды в 1/16 Лиги Европы против португальской "Бенфики" (начнется в 19:55).

Соколовский вспомнил, что перед заключительным матчем группового турнира Лиги чемпионов с "Аталантой" публично прогнозировал победу "Шахтера".

Но в более узком кругу знакомых сказал, что "Аталанта" способна удивить и обыграть "горняков". Очень опасным соперником была эта итальянская команда, я видел много поединков с ее участием. К чему я это говорю? К тому, что сейчас другая ситуация.

Отличие в большом желании "Шахтера" успешно начать вторую часть сезона, и в том, что, в отличие от "Аталанты", "Бенфика" не блещет ни мощью в атаке, ни надежностью в обороне. В этом - отличный шанс для "горняков".

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"Бенфика" в защите не демонстрирует жесткости, скорости и мобильности, присущих, например, итальянским и немецким клубам. Уверен, давление на оборону лиссабонцев со стороны "Шахтера" будет очень сильным, и выдержать его они не смогут.

То, что "Шахтеру" придется обойтись без Додо и Соломона, Соколовский считает весомой потерей.

Мне игра этих футболистов очень понравилась. Они буквально излучали уверенность в себе - а это ценится в профессиональном футболе и идет на пользу любой команде. Них будет сложнее.

А отсутствие на сборе Майкона и Додо, скандал вокруг Тайсона бывший хавбек "горняков" не считает большой проблемой.

Бразильцы на сборе, бывает, ничего не показывают, скучают или вообще их пропускают, как Майкон, но в официальных матчах они играют отлично.

Что касается именно Тайсона, то скандалы бывают в каждой команде. Ничего, это пройдет. Я уверен, что в Харькове в матче против "Бенфики", Тайсон будет в числе лучших.

Иначе с Матвиенко, которого сватали в лондонский "Арсенал".

Сложно, конечно, когда тебе долго рассказывают о возможности выехать в, образно говоря, заоблачные Английскую Премьер-лигу. Действительно, важно, чтобы психика футболиста не пошатнулась. Но, я считаю, что Матвиенко еще рано уходить из "Шахтера".

Судя по тому, что Бенфика проиграла 2 последних поединка в чемпионате Португалии, не исключено, что ее футболисты уже пресытились футболом в новом году, рассуждает Соколовский.

Думаю, в лиссабонской команды наступил спад, причем очень вовремя для нее - когда в Лиге Европы с Шахтером придется драться.

Однозначно, фаворит поединка - Шахтер. Дома горняки победят. Сила лидеров чемпионата Португалии вполне схожа с лидерами УПЛ, как и уровень других команд.

Главное, акцентирует Соколовский, чтобы газон в Харькове на ОСК Металлист был отличного качества.

К остальным футболисты Шахтера уже привыкли. Что касается "Бенфики", не знаю ...В любом случае, горняки будут иметь преимущество в большинстве компонентов и должны выиграть.

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В статье: Тайсон Майкон Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Михаил Соколовский Шахтер (Донецк) Додо Николай Матвиенко
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Комментарии (4)
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SERG DIAGER (Сумы)
20.02.2020 в 11:01
Алкаш
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Инспектор ( )
20.02.2020 в 11:06
Он никогда им не был
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beatles (Крыжополь)
20.02.2020 в 11:11
Это пан представился, сразу, как говорится, начал с главного! Чтобы ни у кого сомнений по поводу дальнейших слов не возникало!
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tolina-ystas (Краматорск)
20.02.2020 в 12:40
Ты ему наливал.Меньше ляпай языком.
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