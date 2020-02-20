Перед матчем с Бенфикой легендарный хавбек Шахтера вспомнил свой прогноз на Аталанту

Михаил Соколовский, бывший футболист, полузащитник "Шахтера" 1974-1987 годов, автор 87 голов за команду, выразил свое мнение о сегодняшнем поединке команды в 1/16 Лиги Европы против португальской "Бенфики" (начнется в 19:55).

Соколовский вспомнил, что перед заключительным матчем группового турнира Лиги чемпионов с "Аталантой" публично прогнозировал победу "Шахтера".

Но в более узком кругу знакомых сказал, что "Аталанта" способна удивить и обыграть "горняков". Очень опасным соперником была эта итальянская команда, я видел много поединков с ее участием. К чему я это говорю? К тому, что сейчас другая ситуация. Отличие в большом желании "Шахтера" успешно начать вторую часть сезона, и в том, что, в отличие от "Аталанты", "Бенфика" не блещет ни мощью в атаке, ни надежностью в обороне. В этом - отличный шанс для "горняков".

"Бенфика" в защите не демонстрирует жесткости, скорости и мобильности, присущих, например, итальянским и немецким клубам. Уверен, давление на оборону лиссабонцев со стороны "Шахтера" будет очень сильным, и выдержать его они не смогут.

То, что "Шахтеру" придется обойтись без Додо и Соломона, Соколовский считает весомой потерей.

Мне игра этих футболистов очень понравилась. Они буквально излучали уверенность в себе - а это ценится в профессиональном футболе и идет на пользу любой команде. Них будет сложнее.

А отсутствие на сборе Майкона и Додо, скандал вокруг Тайсона бывший хавбек "горняков" не считает большой проблемой.

Бразильцы на сборе, бывает, ничего не показывают, скучают или вообще их пропускают, как Майкон, но в официальных матчах они играют отлично. Что касается именно Тайсона, то скандалы бывают в каждой команде. Ничего, это пройдет. Я уверен, что в Харькове в матче против "Бенфики", Тайсон будет в числе лучших.

Иначе с Матвиенко, которого сватали в лондонский "Арсенал".

Сложно, конечно, когда тебе долго рассказывают о возможности выехать в, образно говоря, заоблачные Английскую Премьер-лигу. Действительно, важно, чтобы психика футболиста не пошатнулась. Но, я считаю, что Матвиенко еще рано уходить из "Шахтера".

Судя по тому, что Бенфика проиграла 2 последних поединка в чемпионате Португалии, не исключено, что ее футболисты уже пресытились футболом в новом году, рассуждает Соколовский.

Думаю, в лиссабонской команды наступил спад, причем очень вовремя для нее - когда в Лиге Европы с Шахтером придется драться. Однозначно, фаворит поединка - Шахтер. Дома горняки победят. Сила лидеров чемпионата Португалии вполне схожа с лидерами УПЛ, как и уровень других команд.

Главное, акцентирует Соколовский, чтобы газон в Харькове на ОСК Металлист был отличного качества.