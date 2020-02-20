Айнтрахт - Зальцбург. Прогноз на матч Лиги Европы

1/16 Лиги Европы, первый матч.

20 февраля. Франкфурт, "Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт 19:55 “Зальцбург”

Телетрансляция – OLL.TV

В первом матче австрийской Бундеслиги после зимней паузы “Зальцбург” проиграл в домашнем матче команде “ЛАСК” (2:3) и уступил коллективу из Линца первое место в турнирной таблице. Зимой “Зальцбург” продал Холанда, Минамино, Понграчича – потеря трех основных футболистов сильно ударит по возможностям любого клуба.

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В похожей ситуации летом оказался и “Айнтрахт”, когда его покинуло три форвардов – Аллер, Йович и Ребич. Ранний еврокубковый старт и кадровые проблемы привели к тому, что в первом круге немецкой Бундеслиги Франкфурт проиграл девять матчей и стал середняком чемпионата. В прошлом сезоне от матча “Айнтрахта” с “Зальцбургом” можно было ожидать более качественного футбола, но и сейчас их встреча обещает быть очень интересной.

Цифры и факты

Это будет особенный матч для тренера “Айнтрахта” Ади Хюттера. Как футболист, он провел семь сезонов за “Зальцбург”, а потом сделал австрийский дубль в качестве главного тренера команды (2014/2015). В “Зальцбурге” также начинал свою карьеру основной центрбек “Айнтрахта” Мартин Хинтереггер.

Домашние показатели “Айнтрахта” в Лиге Европы – 13 побед, три ничьи и два поражения, причем эти поражения случились в текущем сезоне. В плей-офф франкфуртцы в домашних матчах не проигрывали (две победы, три ничьи).

“Айнтрахт” выходил в полуфинал Лиги Европы в прошлом сезоне, “Зальцбург” – в позапрошлом.

Ориентировочные составы

Обе команды подходят к этому матчу без серьезных кадровых потерь (если не считать таковыми зимние продажи “Зальцбурга”) и должны сыграть в оптимальных составах.

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Абрахам, да Кошта – Роде, Соу – Костич, Камада, Чендлер – Силва

“Зальцбург”: Станкович – Вебер, Рамальо, Онгене – Фаркаш, Янузович, Окугава, Мвепу, Ульмер – Дака, Хван

Прогноз на матч Айнтрахт – Зальцбург

В пятницу “Айнтрахт” впервые проиграл в 2020-м году, пропустив четыре гола от “Боруссии” Дортмунд. Команда Ади Хюттера полностью провалила тот матч, нанеся всего один удар по воротам соперника. Однако до встречи с Дортмундом, франкфуртцы успели дважды обыграть “РБ Лейпциг” и разгромить “Аугсбург” 5:0. Команда Ади Хюттера перешла на схему из четырех защитников, что принесло ей некоторую стабильность в защите (матч с Дортмундом – пока исключение). “Зальцбург”, даже без Холанда и Минамино – это команда, которая любит атаковать и играть ярко, однако можно предположить, что в первой встречи две команды сыграют осторожно, боясь ошибиться и большого количества голов не будет.

Ставка: Победа “Айнтрахта” 2:1

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.