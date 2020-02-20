Неуверенность Палкина, замена Додо и ставка на голы. Юрий Вирт о матче Шахтер – Бенфика

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между донецким клубом и "Бенфикой".

- Накануне противостояния с "Бенфикой" генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сказал: "В Португалии сегодня идет чемпионат. Естественно, что никакие товарищеские игры с официальными сравниться не могут. А нам приходится через контрольные матчи подводить команду до нужного уровня. К сожалению, соперники довольно слабые, поэтому сложно спрогнозировать, как будут выполнены те задачи, которые мы ставим перед командой в Лиге Европы". В его словах звучит некая неуверенность за исход. А как вы оцените шансы "горняков" против португальцев?

- Да, после таких слов не добавляется веры в проход "Бенфики". Самая главная проблема для "Шахтера" - отсутствие игровой практики, потерян тонус и через игры со слабым соперником могут не успеть набрать нужных кондиций. А португальцы наоборот находятся в выгодном положении, так как чемпионат в разгаре, команда занимает первое место, и им в психологическом плане будет легче. Хоть "горняки" играют дома, но, думаю, где-то преимущество, хоть и не большое, будет у гостей.

- Скажется ли на состоянии "Бенфики" поражение в последнем туре дома "Браге" 0:1?

- Ни в коем случае. Соперник становится еще больше "злым", мотивированным, собранным, и наверняка захочет хорошим результатом скрасить неудачу. Все-таки в чемпионате все можно исправить, а вот в Лиге Европы две игры и нельзя допускать ошибок. И это прекрасно понимают португальцы. Здесь будет совсем другой настрой и этот тяжелый бой не только для "Бенфики", но в первую очередь для "Шахтера".

- Какая линия больше всего вызывает беспокойство?

- Линия защиты. Особенно на фоне последней игры с серьезным оппонентом - "Аталантой", когда пропустили три мяча. Главное, чтобы команда подошла к поединку без травмированных футболистов. Есть сбалансированный костяк, играющий не один год. Может ребята после зимней паузы не в оптимальных кондициях, но в таких играх на первый план выходит характер и желание, бойцовские качества, которыми можно перекрыть все остальное. Нужно сделать запас перед ответной встречей. И тут португальцы имеют преимущество, ибо всегда лучше первый матч играть на выезде.

- Тем более "Бенфика" любит играть на атаку, используя схему с двумя нападающими.

- Понятно, что португальцы играют в атакующий футбол, поэтому надо быть предельно сконцентрированными. Многое будет зависеть от главного тренера Каштру, как он подготовит команду к игре, разберет сильные и слабые стороны соперника. И если подопечные все выполнят, тогда можно рассчитывать на успех.

- На данный момент у "Шахтера" ключевая потеря – это Додо, пропускающий матч из-за дисквалификации. Кто может его заменить?

- Несомненно, вместо него будет играть Болбат. Другой альтернативы нет. Он игрок сборной, должен быть уверен в своих силах, и есть шанс закрепиться в основном составе. Это опытный футболист, он справится, и закроет позицию правого латераля.

- Луиш Каштру - португальский специалист, проработавший много лет в чемпионате Португалии и знающий его изнутри. Это поможет в противостоянии с "Бенфикой"?

- Изюминка в этом какая-то есть. Главное, он знает психологию португальских футболистов, что очень важно. Но думаю, так же и его визави хорошо изучил донецкий "Шахтер". Сейчас в этом проблемы нет. Все будет зависеть от того, что они наработали на сборах в Турции и смогут ли эффективно это воплотить в матче против португальцев.

- И все-таки о шансах команд?

- Они 50 на 50. Наш ждет поединок с забитыми голами, поэтому ставлю на ничью. Дай Бог, чтобы я ошибся, и "Шахтер" победил. Мы все желаем им только виктории.