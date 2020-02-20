Шахтер - Бенфика. Ждем результативный футбол в Харькове

Вслед за Лигой Чемпионов возвращается и Лига Европы. И здесь украинским болельщикам есть за кого болеть. Конечно, многие ожидали увидеть "Шахтер" в плей-офф Лиги Чемпионов, но в последнем туре группового этапа "горняки" уступили "Аталанте", заняли 3-е место и отправились в Лигу Европы. Там показать высокий результат им будет куда реальнее, хотя первый соперник очень непростой – португальский гранд "Бенфика".

Коэффициенты Favbet: 2.4 – 3.3 – 3

Проход в 1/8:

Шахтер – 2.25

Бенфика – 1.65

Победа в Лиге Европы:

Шахтер – 35

Бенфика - 35

Португальцы также заняли 3-е место в группе Лиги Чемпионов, пропустили вперед "Лейпциг" и "Лион", зато сумели обойти "Зенит" благодаря крупной победе в последнем туре. Эксперты отдают Бенфике небольшой перевес на выход в следующий раунд Лиги Европы. Но вот конкретно в первом матче в Харькове чуть лучше шансы у горняков. Конечно, сложно прогнозировать форму "Шахтера", учитывая, что в последний раз он играл в официальном матче более двух месяцев назад.

Но если исходить из того, как обычно играет "Шахтер" в еврокубках, то голы стоит ждать с обеих сторон. Судите сами:

- На групповом этапе Лиги Чемпионов ставка "обе забьют" прошла в 4 из 6 матчей "Шахтера". "Горняки" не сумели забить в провальных домашних матчах с "Ман Сити" и "Аталантой", хотя в остальных поединках в среднем забивали по два гола. Чего только стоит феерическая ничья 3:3 с загребским "Динамо".

- Похожая статистика и у португальцев. "Бенфика" наряду с "Интером" - единственная из всех третьих команд на групповом этапе, кто забивал в КАЖДОМ матче. При этом во всех матчах, кроме последнего, "Бенфика" пропускала, и в среднем немало. Парадоксально, самыми ценными активами лиссабонцев считаются молодые защитники Диас и Гримальдо (цена обоих более 30 миллионов по версии Трансфермаркта), но команда всё равно пропускает очень много

- Против результативного футбола в матчах украинских команд говорит то, что они не имеют игровой практики, да и вообще много голов на украинских стадионах зимой и ранней весной – это, казалось бы, нонсенс. Но факты говорят об обратном. Можно вспомнить прошлый год и матч 1/16 Лиги Европы против "Айнтрахта", который завершился со счетом 2:2. И даже тот факт, что "Шахтер" не имел игровой практики и почти весь матч играл вдесятером, не помешало "горнякам" забить два мяча. "Бенфика" год назад также начала свой путь в плей-офф Лиги Европы с результативного матча и победы 2:1 над "Галатасараем".

Конечно, нельзя исключать, что игра может пойти совсем по другому сценарию. И если одна из команд решить сыграть максимально осторожно на 0:0, то и вторая скорее всего не будет сильно возражать. И всё же вероятность того, что обе команды забьют выше, нежели наоборот

Прогноз: обе команды забьют – 1.8