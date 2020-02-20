Байер - Порту. Прогноз на матч Лиги Европы

1/16 Лиги Европы, первый матч.

20 февраля. Леверкузен, "БайАрена”

“Байер” Леверкузен 22:00 “Порту”

Телетрансляция – OLL.TV

“Байер” и “Порту” – опытные участники еврокубков, но между собой они встречаются впервые. Леверкузен оказался в 1/16 Лиги Европы, заняв третье место в своей группы Лиги чемпионов (после “Ювентуса” и “Атлетико”), а “Порту” выиграл группу G Лиги Европы, в которой помимо него были “Рейнджерс”, “Янг Бойз”, и “Фейеноорд”. Португальская команда ведет плотную борьбу с “Бенфикой” за чемпионство, отставая на одно очко, а Леверкузен занимает пятое место в Бундеслиге, пытаясь втиснуться в зону Лигу чемпионов.

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Цифры и факты

“Байер” ранее играл дома восемь раз с португальскими командами, выиграл пять раз и проиграл дважды.

“Порту” выиграл три из 17 матчей в Германии и проиграл девять из них. В последних шести матчах не было ни одной победы. Однако есть и хорошие воспоминания о Германии. В Гельзенкирхене “Порту” Жозе Моуриньо выиграл Лигу чемпионов 2003/04 обыграв “Монако”, а свой первый евротрофей (Кубок обладателей кубков) португальская команда добыла, обыграв в 1987 году “Баварию” (2:1).

“Байер” сыграл вничью семь из 15 последних домашних матчей в еврокубках (пять побед, три поражения). В Лиге Европы Леверкузен не проигрывает на “БайАрене” последние шесть матчей.

Ориентировочные составы

У “Байера” под сомнением только центральный полузащитник Баумгартлингер, а все остальные готовы к игре. У “Порту” потерь больше – это центрбек Пепе, полузащитники Данилу Перейра и Отавио.

“Байер”: Градецки – Тапсоба, Свен Бендер, Та – Синкгравен, Ларс Бендер, Амири, Беллараби – Диаби, Фолланд, Хавертц

“Порту”: Марчесин – Корона, Мбемба, Маркано, Теллес – Урибе, Оливейра, Баро – Марега, Луиш, Диас

Прогноз на матч Байер - Порту

“Байер” хорошо начал 2020-й год, забив 17 голов в шести матчах. Было одержано пять побед при одном поражения. Леверкузен обладает очень хорошей атакой, также после зимнего перерыва сильно добавил Кай Хавертц, лучший футболист “Байера” прошлого сезона. “Порту” пропустил не так много голов в чемпионате Португалии (15 голов в 21 матче), но группу Лиги Европы команда Консейсау выиграла с отрицательной разницей мячей (8-9). Коэффициенты букмекеров нам говорят о том, что в первом матче фаворитом является “Байер”.

Ставка: Победа “Байера” 3:1

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.