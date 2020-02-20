"Побеждать с Бенфикой легко". Пицци - главная угроза для Шахтера

На самом деле его зовут Луиш Мигел Афонсу Фернандес, но знают этого игрока как Пицци. Прозвище он сам себе выбрал в честь аргентинского бомбардира, который выступал за сборную Испании и "Барселоны" Хуана Антонио Пицци. Когда Луиш Мигел тоже был форвардом и мечтал о бомбардирских достижениях, однако сейчас он фланговый хав и лидер "Бенфики".

Его клуб принято хвалить за умение раскрыть и реализовать футболиста, но сейчас эта система работает только на продажу. Самой команде "орлов" критически не хватает звезд или даже звездочек. Фактически таковы лишь левый латераль Алекс Гримальдо и Пицци. Есть еще интересный форвард Карлос Винисиус, но авторитета ему не хватает. Пицци же сейчас лидер по всем показателям - голы, передачи, авторитет, годы в клубе. В конце ноября прошлого года он сыграл 250-й матч за "Бенфику". После этого он дал интервью, фрагменты которого представляем вашему вниманию.

- В этом сезоне ты много забиваешь (22 гола в 35-ти матчах во всех турнирах – прим.).

Пицци: "Я не волнуюсь по этому поводу, не думаю об этом. Очень много ежедневной работы. Очевидно, что с приходом тренера Бруно Лаже в прошлом году я начал играть как правый полузащитник. Эта позиция мне хорошо знакома, но раньше я там не всегда выходил, сейчас это место мое. Теперь я чаще оказываюсь у ворот соперника, поэтому больше шансов забить. Для игрока же гол - это огромная эмоция, это дает силы и настроение. И все же голы не главная цель, все мы работаем на победу, ты действительно счастлив, когда твоя команда победила".

- Также ты сейчас лучший ассистент команды (12 результативных передач – прим.).

Пицци: "Мне очень нравится делать передачи, поскольку всю свою карьеру я играю немного позади главного форварда. Я менял позиции в полузащите, иногда даже сам был нападающим, и всегда моей главной задачей было отдать мяч под удар, или начать атаку. Когда был молодым, очень стремился забивать голы, хотя лучше получалось ассистировать. Тогда я нервничал и старался больше бить по воротам. Сейчас все иначе. Главное правильно оценить момент, а дальше уже действовать, как тебе подсказывает твое понимание игры".

- Какие у тебя отношения с тренером Бруно Лаже?

Пицци: "У меня никогда не было никаких проблем с Бруно Лаже. Он очень человечный, за что его и ценим. Он очень помог мне набрать форму и играть максимально эффективно. Он умеет раскрывать игроков, давать им возможность проявить свои лучшие качества. Не скажу, что мы сразу поверили в него, это непростой процесс. Однако он вселил в нас уверенность в том, что мы можем победить в каждом следующем матче. Он всегда подчеркивает, что игроки должны уважать друг друга, в игре всегда будут конфликты, вспышки негативных эмоций. Важно, чтобы это оставалось в рамках эпизода, а не провоцировало дальнейшие проблемы. Футболист может обижаться на партнера за его действия в эпизоде ​​или нескольких. Однако негатив и агрессия точно не улучшат ни твою игру, ни игру партнера, ни всей команды".

- Как складываются ваши отношения с болельщиками?

Пицци: "Очень важно четко осознавать, что хотим одного - побед. У болельщиков это стремление ультимативное. Иногда они не хотят видеть ничего кроме результата. В известной степени это мотивирует нас всегда не расслабляться. Я очень рад и очень благодарен фанатам за все, что они делают для команды. Очевидно, что игроки не всегда могут оправдывать их ожидания. Я обещаю, что всегда буду отдавать все силы для побед "Бенфики". Большая честь представлять такой клуб. Я всегда сосредоточен и со спокойной совестью. Фаны это ценят".

- Мечтаешь завершить свою карьеру в "Бенфике"?

Пицци: "Я всегда мыслями с "Бенфикой". Не хочу думать об окончании карьеры, я хочу жить изо дня в день, сезон за сезоном. Самое главное играть, футболист мечтает, в первую очередь, о следующем матче. Для меня, конечно, было бы огромной гордостью и удовольствием закончить свою карьеру в "Бенфике".

- Ты уже выиграл 10 трофеев с клубом.

Пицци: "В этом клубе все игроки должны иметь очень позитивный менталитет. Прежде всего, мы знаем, что нам нужно всегда побеждать. Во внутренних соревнованиях у нас есть возможность выиграть все. Мы это знаем, но это еще и ответственность перед публикой. Мы знаем потенциал футболистов, тренерского штаба. Побеждать с "Бенфикой" легко".

- Чего не хватает для побед в Лиге Чемпионов?

Пицци: "К сожалению, дела пошли не так, как мы хотели. В этом году у нас была нормальная группа, чтобы реализовать свои амбиции. Считаю, что нам не хватало позитивного настроения, боялись рисковать, играть в наш футбол независимо от обстоятельств. Куража и уверенности нам не хватало для прохода в плей-офф. Я не впадаю в отчаяние. Лига Чемпионов - самое сложное испытание, которое только возможно. Даже более богатые и звездные клубы, чем мы, здесь могут ошибиться. Упасть не страшно, главное встать и идти дальше".